Villeneuve: “Max Verstappen is klaar voor de titel”

De altijd uitgesproken Canadees is volledig om.

Velen zijn wel een beetje klaar met Jacques Villeneuve. Als coureur was het nog best een interessante rijder om erbij te hebben in het F1-startveld. De kampioen van 1997 had net als zijn vader een flamboyante rijstijl en combineerde dat doorgaans met een flamboyante haarstijl. Zijn beste jaren verdeed de Canadees echter bij het kansloze BAR-team. Daar pakte hij ontiegelijk veel geld, doch aansprekende resultaten bleven uit.

Bovendien had Jacques moeite om de jongere Jenson Button achter zich te houden. Dankzij een doorlopend contract kreeg een afscheidstournee bij Sauber in 2006 nog een opvallend staartje, toen BMW het Zwitserse team overnam. Maar wat een laatste kans had kunnen worden om de F1-carrière weer uit het slop te trekken, liep uit tot een deceptie. De Duitsers zaten eigenlijk niet te wachten op de voormalig kampioen binnen hun gelederen en schoven hem na de race in Duitsland aan de kant ten faveure van derde rijder Robert Kubica.

Hierna begon het grote roeptoeteren vanaf de zijlijn. Onlangs liet Villeneuve zich bijvoorbeeld nog negatief uit over Robert Kubica, de man die hem in 2006 verving. Maar ook toen Max Verstappen de Formule 1 binnenkwam als 17-jarig broekie, had Villeneuve daar een ongezouten mening over. De Formule 1 zou een kampioenschap moeten zijn voor gearriveerde coureurs, niet voor jonkies met net een jaar Formule 3 achter de kiezen. Mocht Max het nou wel goed doen in de sport, dan zou dat enkel bewijzen dat de F1 tegenwoordig niks meer voorstelt. Tsja, zo heb je niks meer te winnen natuurlijk.

Doch de Canuck was nog niet klaar met zijn gezwam. Toen Max in opspraak raakte door enkele briljante/opportunistische moves claimde Villeneuve dat de FIA hem bewust de hand boven het hoofd hield. Een notie die we inmiddels wel kunnen afschrijven.

Maar, Jacques draait op zijn oude leeftijd langzaam bij. In oktober was hij al lovend over Max, hoewel hij het nog steeds niet kon nalaten te zeggen dat Max soms nog teveel zou willen. Inmiddels is de zoon van Gilles echter volledig om, zo blijkt uit zijn teksten in Autobild:

Ik had nooit gedacht dat Max zich zo snel in de juiste richting zou ontwikkelen. Het schijnt me toe dat hij nu al klaar is om voor het kampioenschap te gaan.

Zo overwint Max ook zijn meest critische naysayers. Of zijn er toch nog een paar te vinden in de comments?