Rampzalig Honda-blok kan volgend jaar gewoon terugkeren

Sommige dingen verwacht je niet.

Het wordt al wat gemoedelijker, eindelijk komen dan de vervelende nummers voorbij van de Top 2000. Ook op de redactie van AutoBlog begint de sfeer er dan echt goed in te komen. Het einde van 2017 is in zicht! De eerste biertjes (rosé voor @autoblogger) worden al ingeschonken en @Jaapiyo begint al ‘alaaf!’ te roepen (waarom weet niemand). Op het moment dat @RubenPriest rondloopt met de hapjes langs, komt ons het volgende bericht ter ore: Honda wil de desastreuze motor van 2017 meenemen naar het volgende jaar. Huh?

Korte recapitulatie. Honda was in de jaren ’80 een zeer succesvolle motorenleverancier. In de McLarens reden ze iedereen het snot voor de ogen. In 1988 wonnen ze op één race na (Monza) doodleuk alle races. Honda was dus dominanter dan Mercedes nu is. In de jaren ’90 reed Jordan met ‘Mugen’-Honda motoren (Mugen is de officiële tuner van Honda), met redelijk succes, direct achter de topteams Ferrari en McLaren. In het nieuwe millennium werd het merk weer ‘officieel’ motorenleverancier voor British American Racing (BAR-Honda), waarmee Jenson Button best aardige dingen liet zien. Kortom, toen Honda besloot in 2015 weer terug te keren waren de verwachtingen hooggespannen. Honda en McLaren. Dat moest wel een gouden combinatie worden.

Dat werd het niet. Sterker nog, het was een absolute deceptie. De legende wil dat dat er na elk raceweekend diverse ingenieurs seppuku pleegden. Helaas voor Honda lag het voornamelijk aan de motor. In bijzondere raceomstandigheden wist Fernando Alonso zo nu en dan toch te shinen. Maar de motor begaf het constant en als deze heel bleef, was de Honda Power Unit gewoonweg te traag. In een interview laat Yusuke Hasegawa weten dat de motor van vorig jaar nog eventjes op de schappen blijft staan. Hasegawa is mede verantwoordelijk voor het hele debacle bij Honda en wordt daarom ook vervangen door Toyoharu Tanabe en Yasuaki Asaki.

Volgens Hasegawa hebben ze met de motor dan eindelijk een idee waar het probleem ligt: “de snelheid was niet voldoende, alsmede de betrouwbaarheid.” Dat zal wel een grootschalig onderzoek zijn geweest! Gedurende het seizoen heeft Hasegawa toch enkele lichtpuntjes gezien om de motor te verbeteren. Er waren al verbeteringen te bemerken de laatste paar races. Volgens Hasegawa was het probleem dat ze veel te laat klaar waren met de ontwikkeling van de motor, waardoor er niet voldoende getest kon worden. Dat is nu niet het geval, maar als blijkt dat de 2018-spec motor weer een hork blijkt te zijn, denken ze volgend competitief te kunnen zijn met de 2017-spec motor. Waarschijnlijk zijn ze bij Honda ook al aan het indrinken voor de jaarwisseling.

Voor de goede orde: volgend jaar levert Honda aan Toro Rosso. McLaren gaat verder met Renault.