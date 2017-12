Ricciardo: “Als we goed beginnen, zijn we favoriet”

De honeybadger heeft zin in het nieuwe seizoen.

Nog 95 nachtjes slapen en dan gaat F1-seizoen 2018 van kiet in het Australische Melbourne. Vaak wordt het een interessante race in Albert Park. Het circuit leent zich sowieso voor fijne races en daarbij is de seizoensopener extra spannend omdat we de eerste ‘échte’ indicatie krijgen van de krachtsverhoudingen die we (doorgaans) het hele seizoen terugzien.

Tegenwoordig zeggen de wintertests weliswaar ook al het nodige, doch sommige teams ‘manipuleren’ de resultaten in die tests nog steeds weleens. Omdat ze bijvoorbeeld nog een extra sponsor kunnen gebruiken, kunnen ze een snelle run doen met weinig benzine. Of ze doen het juist rustig aan om geen slapende honden wakker te maken. Afgaande op de wintertests van vorig jaar, had Raikkonen nu kampioen moeten zijn en had Williams een paar keer meer op het podium moeten staan.

Toch merkten we ook in februari van dit jaar al een verontrustend gebrek aan snelheid van de Red Bull RB13 op. De hoop sterft het laatst en lang hielden sommigen vol dat designheld Adrian Newey zijn kaarten bewust dicht bij de borst hield. Pas in Melbourne zouden we de echte snelheid van de nieuwe Red Bull zien.

Aan dat laatste was sowieso niet te ontkomen natuurlijk, maar heel vrolijk werden we daar niet van. Max en Daniel waren véél langzamer dan de Ferrari’s en Mercedes. Daarbij viel Daniel in zijn thuisrace (verslag) ook nog eens uit. Het was een dramatische start van het jaar en hoewel de ontwikkeling van de auto ervoor zorgde dat er later in het seizoen nog wel een paar aansprekende resultaten geboekt werden, was de kans op de titel eigenlijk vanaf ‘moment 0’ al verkeken.

In gesprek met Autosport geeft Daniel Ricciardo aan dat hij goede hoop heeft dat Red Bull dit jaar wél goed uit de startblokken komt. Mocht dat inderdaad het geval zijn, durft hij te stellen dat zijn team als de favoriet voor de hoofdprijzen beschouwd mag worden:

We just started off on the wrong foot. But the rate of development has been amazing, so I’m hoping if we can start on the right foot in 2018, you would argue we would be the favourites.

DR3 stelt dat Red Bull Racing aan het einde van het jaar min of meer op hetzelfde punt was waar het aan het eind van 2016 stond. Het chassis is top, maar het ontbreekt/ontbrak aan power:

At the start of the year, the chassis wasn’t where it needed to be. So it was both [chassis and engine]. Now our chassis has improved a lot. It’s back to the scenario where it’s more engine than chassis at the moment. The chassis is still quite hard to get going but when it does, it’s very strong.

Op zich is de gedachtegang van Ricciardo wel te volgen, echter moeten we hierbij wel aantekenen dat er zoiets bestaat als ‘de wet van de remmende voorsprong’. Omdat Red Bull het seizoen vorig jaar gewoon slecht begon, hadden ze ook veel ruimte voor verbetering. En laten we eerlijk zijn, sommige van die verbeteringen waren letterlijk kopieën van aerodynamische oplossingen die Ferrari en Mercedes al op hun auto’s hadden zitten.

Daarbij hebben collega @willeme en ondergetekende nog altijd het vermoeden dat de auto waarmee Verstappen met name in Mexico zo oppermachtig was, misschien wel illegaal was. Want waar was die snelheid opeens gebleven in Brazilië? Maar goed, we hopen uiteraard wel dat Danny-Ric gelijk heeft. Als zijn auto immers goed is, dan is die van MV33 dat ook…