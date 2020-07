Op vakantie met de elektrische auto: laadpassen

Sommige mensen die met een elektrische auto op vakantie gaan denken pas laat aan een laadpas. Niet zo handig, want dat is echt iets wat je ruim van te voren moet uitzoeken.

Tanken in het buitenland is bijna net zo simpel als in Nederland. De brandstoffen heten misschien anders, maar je hoeft niet bang te zijn dat je met lege handen komt te staan. Bij oplaadpunten voor elektrische auto’s is dat helaas niet zo simpel. Met een creditcard kom je er niet, je moet een laadpas hebben. En dan moet je ook nog de juiste hebben. Gezien het ruime aanbod, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Daarom in dit artikel: hoe zit het met laadpassen als je met de elektrische auto op vakantie gaat?

Aanvragen laadpas

Voordat we naar specifieke landen gaan kijken eerst even iets over laadpassen in het algemeen. Een laadpas is meestal gratis aan te vragen. Sommige aanbieders rekenen abonnementskosten, maar dat is meestal maar een paar euro per maand. Je kunt er dus gerust meerdere laadpassen op na houden zonder dat dit in de papieren loopt. Zeker voor een gratis laadpas geldt: baat het niet dan schaadt het niet.

Houdt er ook rekening mee dat het een aantal werkdagen kan duren voor je een laadpas binnen hebt. Dit is dus niet iets wat je de dag voor je vakantie pas moet gaan uitzoeken. Onze partner Mobility Service merkt in de praktijk dat mensen hier vaak te laat aan denken.

Tesla

Tesla is, zoals wel vaker, een verhaal apart. Voor het opladen bij Superchargers heb je als Tesla-rijder geen laadpas nodig. Deze Superchargers worden ook automatisch meegenomen in de reisplanner van Tesla. Dat maakt het leven als vakantieganger een stuk makkelijker. Hoe het in de praktijk is om met een Model 3 op vakantie te gaan kun je lezen in het verslag van Autoblog-lezer Hilda.

Frankrijk

Laten we maar beginnen met het land dat een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft voor de Nederlandse vakantieganger: Frankrijk. Er zijn relatief weinig Nederlandse laadpassen waarmee je goede dekking hebt in Frankrijk. Ze zijn er echter wel: met Newmotion, Vandebron en Plugsurfing zit je goed. Je kunt ook nog een aparte laadpas voor Frankrijk aanvragen, bijvoorbeeld die van KiWhi. Dit kost je eenmalig €19 en daarmee heb je toegang tot een heel uitgebreid netwerk aan laadpalen Frankrijk.

Duitsland

Duitsland is een stuk makkelijker dan Frankrijk qua laadpassen. Met een groot deel van de Nederlandse laadpassen kun je namelijk ook gewoon bij onze oosterburen terecht. De kans is dus best groot dat je geen extra laadpas aan hoeft te schaffen op het moment dat je naar Duitsland gaat. Duitsland heeft ook een uitgebreider netwerk aan laadpalen dan Frankrijk. In Duitsland zijn laadpassen van Maingau, Plugsurfing en NewMotion een aanrader.

Spanje

In Spanje heb je met geen enkele laadpas echt goede dekking. Dat ligt niet aan de laadpas, maar aan de infrastructuur. In Spanje zijn ze namelijk nog niet zo ver met het aanleggen van oplaadpunten. Elektrisch rijden in Spanje is dus een kwestie van goed plannen. Veel Nederlandse laadpassen worden wel gewoon ondersteund in Spanje. Voor optimale dekking kun je ook nog een aparte laadpas aanschaffen, bijvoorbeeld die van Electromaps. Dat kost je eenmalig €11,95.

Italië

Ook in Italië staan niet bijster veel laadpalen, hoewel de dekking wel wat beter is dan in Spanje. Met laadpassen van NewMotion, Plugsurfing en Maingau kun je er goed uit de voeten. Voor de beste dekking moet je een aparte laadpas aanvragen, bijvoorbeeld die van Electromaps (dezelfde als die van Spanje) of EVway.

België

We mogen natuurlijk ook onze zuiderburen niet vergeten in het rijtje met vakantielanden. Er zijn wel meer punten waarop de Belgische infrastructuur achterloopt ten opzichte van Nederland, maar dat geldt ook voor het aantal oplaadpunten. Reken er dus niet op dat je in België net zo makkelijk een laadpaal vindt als in ons land. Je kunt in principe met je Nederlandse laadpas gewoon in België terecht, maar de dekking verschilt wel per laadpas. Dat geldt uiteraard ook voor de tarieven. Het is dus goed om dat even te checken van te voren. Ook in België zijn de laadpassen van Plugsurfing en NewMotion een aanrader.

All-round

Een portemonnee vol met laadpassen: daar zit misschien niet iedereen op te wachten. Wat zijn daarom de beste all-round opties? De laadpassen waarmee je bij de meeste Europese oplaadpunten terechtkunt zijn de Shell Recharge-pas van Newmotion en de laadpas van Plugsurfing.

De Shell Recharge-pas is gratis aan te vragen, die van Plugsurfing kost €9,95. In beide gevallen worden er verder geen abonnementskosten in rekening gebracht. Als je op vakantie gaat met de elektrische auto is het dus zeker aan te raden in ieder geval een van deze twee laadpassen aan te vragen. Voor het vergelijken van verdere laadpassen en de bijbehorende tarieven is laadpastop10.nl een handig hulpmiddel. Daarbij kun je ook filteren op land.

Uiteindelijk zul je gewoon even een stukje research moeten doen voor je op vakantie gaat, zeker als je geen Tesla-rijder bent. Het is een kwestie van nagaan: Welke laadpas of laadpassen heb ik al? Kan ik die gebruiken op mijn vakantiebestemming en op de route daar naartoe? Heb ik met een andere laadpas een gunstiger tarief?

App voor opladen in het buitenland

Als je de route hebt uitgestippeld kun je de app en/of website van A Better Routeplanner gebruiken om te kijken of er op de ingeplande stops laadpalen beschikbaar zijn. De app geeft aan welke laadpalen er beschikbaar zijn en met welk laadvermogen ze kunnen laden. Zo kom je tijdens je reis niet voor verrassingen te staan. Wacht overigens niet tot het laatste moment met opladen. Het aantal elektrische auto’s neemt enorm toe waardoor de laadpalen steeds vaker bezet zijn door andere EV rijders.

Helaas blijft het een onoverzichtelijke situatie, dus je zult er even wat tijd voor uit moeten trekken.