“MAX VERSTAPPEN PAKT POLE IN BRAZILIË!!1!“

Max Verstappen geeft Christian Horner een verjaardagscadeautje.

Trek je dansschoenen aan en beweeg ritmisch op de Samba-muziek, want de F1 is aanbeland in Brazilië. De landelijke overheid is druk bezig de Gran Premio te verplaatsen van het vloeiende circuit in het bruisende São Paulo naar een zouteloos baantje in Rio de Janeiro, maar als fans van de sport hopen we stiekem dat dit niet van de grond komt. De race in de geboorteplaats van Ayrton Senna heeft ons namelijk al menig geweldige race opgeleverd, niet in de laatste plaats omdat de twee meren waartussen het baantje gelegen is af en toe een bakje water aantrekt.

Ook gisteren tijdens de vrije trainingen was er wat vocht op de baan te vinden. Heel representatief waren de tijden daardoor waarschijnlijk niet. De ogen waren vooral gericht op Ferrari: zijn de roden op het rechte stuk nu écht trager nadat de FIA de regels omtrent de motor wat ‘verduidelijkt’ heeft? Het leek er in eerste instantie niet op, want Ferrari is nog steeds snel op het rechte stuk. Echter, misschien hadden de Italianen om gezichtsverlies te voorkomen gewoon wat weinig brandstof aan boord. Op vrijdag kan je daar nog een beetje mee spelen, op zaterdag en zondag een stuk minder. Dus we zijn benieuwd wat de kwalificatie vandaag brengt.

Q1

Als de eerste coureurs hun eerste rondjes hebben gedaan zien we meteen wat we al vaker gezien hebben dit jaar: veel teams en coureurs zitten enorm dicht bij elkaar. De beide Toro Rosso’s én Alfa Romeo’s nemen kortstondig de eerste vier plaatsen in en zitten binnen 75 duizendsten van een seconde. Daarna nemen de Ferrari’s het over. Leclerc geeft maar liefst 26 duizendsten van een seconde toe op Vettel.

Doch Red Bull Racing kan nog harder. Albon gaat net onder de tijd van de roden door, maar Verstappen biedt nog twee tienden minder. Hamilton en Bottas sluiten na hun eerste rondjes aan achter de Ferrari’s, maar de verschillen zijn ook hier betreft uiterst klein. Zelfs de Formule 1,5 kan op dit korte baantje in deze sessie enigszins in de buurt blijven, waarbij het vooral opvalt dat Haas F1 eindelijk weer eens wat snelheid lijkt te hebben. Eerder in het seizoen hadden ze die ook vaak op zaterdag, waarna het op de zondagen volledig misliep. In de tweede helft van het seizoen daarentegen waren ook de zaterdagen meestal matig voor Magnussen en Grosjean.

Met nog een minuutje of twee te gaan zien we Hulkenberg terug in de gevarenzone. Het wordt toch geen roemloos afscheid voor de Duitser die hier ooit een pole scoorde? Die afgang wordt de Hulk uiteindelijk bespaard: hij weet zich met een uiterste inspanning uit de laatste vijf te boksen. Eigenlijk moeten we trouwens zeggen de laatste vier, want Sainz maakt door technische malheur sowieso geen kans op een plekje in Q2. Hetzelfde geldt voor de Williams-rijders, waarbij je als cynicus ook zou kunnen zeggen dat ze technische malheur hebben: ze zitten immers in een Williams.

Flauwe grappen daargelaten, moeten er dus nog twee anderen afvallen. Deze twijfelachtige eer valt dit maal ten deel aan Daniil Kvyat en aan Lance Stroll. Voor Kvyat is het alweer de zoveelste keer dat hij de oren gewassen wordt door Gasly. De Rus zal er volgend jaar even een tandje bij moeten zetten op de zaterdagen. Voor Lance Stroll is Q1 inmiddels bijna net zo’n bekend eindstation als voor de Williams-coureurs. Het wordt op deze manier wel steeds moeilijker om vol te houden dat Stroll écht goed genoeg is voor de F1.

De afvallers: Kvyat – Stroll – Russell – Kubica – Sainz

Q2

Zoals we wel vaker gezien hebben kiest Mercedes er met beide auto’s voor om maar meteen een rondje op de klokken te zetten in Q2. Je kan maar vast een banker hebben staan. Hamilton en Bottas zetten zo de toon, maar hun rondjes blijken nog niet heel snel te zijn. Albon nestelt zich tussen beiden, terwijl Leclerc nog een tandje harder gaat. Let wel, de Monegask doet dit met de medium compound terwijl de Mercs op softs staan…

Max heeft ook de baan opgezocht met zacht rubber en gaat als een kogel. Hij zet de tot op heden beste tijd neer met een 1:07.503 en is daarmee drie tienden sneller dan Leclerc. Ook interessant: Vettel gaat in tegenstelling tot zijn teammaat wél naar buiten op softs en komt niet aan de tijd van diezelfde teammaat. Het ziet er dus behoorlijk goed uit voor Verstappen, hoewel het de vraag blijft wat dat waard is als team rood en team zilver in Q3 nog wat extra’s kunnen brengen. Dat gezegd hebbende: Leclerc lijkt nu spekkoper met zijn goede tijd op de mediums, maar hij heeft een gridstraf van tien plekken aan zijn rode broek hangen.

Achter de top-6 is het weer ongemeen spannend. De verschillen zijn minimaal. Toch gebeurt er bij het laatste aanzetje niet veel meer. Dat betekent dat de beide Hazen, in Mexico nog kansloos uitgeschakeld in Q1, nu zomaar door zijn naar Q3! Ook Gasly en Raikkonen voegen zich bij de beste tien. Doordat Norris, Ricciardo en Hulkenberg de boot net missen vinden we trouwens geen Renault-PU in Q3 terug. Een beetje gek op dit powercircuit, want in Monza ging de gele brigade best lekker. Tussen Grosjean op plek zeven en Hulkenberg op plek veertien zit uiteindelijk twee tienden van een seconde…

De afvallers: Norris – Ricciardo – Giovinazzi – Hulkenberg – Perez

Q3

Nadat Gasly, Raikkonen en Grosjean hun tijden gezet hebben opent Hamilton het bal voor de toppers. Zijn tijd is niet super indrukwekkend. Teamgenoot Bottas lijkt sneller onderweg, maar komt op de meet toch net wat tekort. Maar Ferrari is sneller. Vettel gaat naar provisional pole en is twee tienden rapper dan Hamilton. Het lijkt niet veel, maar dit is een kort baantje. Maar Verstappen is nog sneller onderweg. De verschillen zijn bizar klein. In sector één pakt Verstappen zestien duizendsten van een seconde op de Duitser. In sector twee én in sector drie levert Max vier duizendsten in. Blijft aan de meet een verschil over van acht duizendsten in het voordeel van MV33.

In de herhaling zien we echter dat Max even met twee wielen van de baan is geschoten tijdens zijn rondje. Hetzelfde geldt overigens voor Leclerc die strandt op een tiende van Max en Seb. Het kan dus nóg harder. Maar wie bokst dat voor elkaar? Max zit bij de tweede run voor de rest van de toppers op de baan en verbetert zijn tijd nog eens met een dikke tiende. Leclerc heeft echter een paarse eerste sector staan. Maar in sector twee gaat LEC naar een gele sector. Hij haalt het niet. Ook Vettel zit niet op een verbetering. Hamilton lukt het wel zijn eigen tijd scherper te stellen, maar LH44 blijft steken achter Vettel. Zo is de top-3 Verstappen voor Vettel en Hamilton. Straatfeest!

Leclerc, Bottas en Albon zijn vandaag de tweede rijders bij hun respectievelijke teams, waarbij Leclerc dus ook nog een dikke straf aan zijn broek krijgt en morgen veel werk voor de boeg heeft. Gasly doet goede zaken door zich recht achter zijn vervanger op de grid te nestelen en Grosjean mag trots zijn op de achtste plaats. Raikkonen gaat na een aantal moelijke weekends naar P9, voor Magnussen die de top-10 completeert.

De voledige uitslag