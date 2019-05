“Brazilië verliest Grand Prix op legendarische Interlagos”

De een zijn dood...

Als we de woorden van de president mogen geloven, dan zal de Formule 1 aan het einde van het seizoen voor de laatste maal naar Interlagos afreizen. Deze week kondigde president Jair Bolsonaro op een persconferentie aan dat een deal is getekend met de gouverneur van Rio de Janeiro voor de constructie van een nieuw circuit.

Het geweldige racen op het circuit van Interlagos, gelegen in Sao Paulo, is voor het land blijkbaar niet voldoende reden om te vechten voor het behoud van de Grand Prix. Ergens logisch, aangezien het circuit tussen de wateren gefundeerd moet worden door de staat en er jaarlijks allerlei problemen komen kijken bij de organisatie, maar jammer desalniettemin. Daarbij helpt het overigens ook niet dat de Formule 1 sinds enkele jaren zelf een slechte relatie heeft met de promotors van het circuit, door geklooi met financiën en contracten.

Zoals gezegd zal Brazilië zijn Grand Prix echter niet verliezen. De Formule 1 moet naar verluidt naar Rio de Janeiro verhuizen. Het circus zal niet rijden op het oude Jacarepagua circuit, deze is namelijk met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor het Olympisch Park, voor de Zomerspelen van 2016. In plaats daarvan hebben een aantal particulieren de koppen bij elkaar gestoken om de komst van een nieuwe baan te bekostigen.

Het nieuwe circuit, dat onderaan het artikel is te zien, is ontworpen door Hermann Tilke. De bouw moet dit jaar nog worden afgerond, zodat de baan klaar is om in 2020 een Grand Prix te huisvesten. Volgens de president zal het circuit vernoemd worden naar volksheld Ayrton Senna. Ironisch, want de legendarische coureur is geboren in Sao Paulo – de stad waaruit de Formule 1 naar verluidt zal vertrekken. De bouw van het circuit zal tenslotte gepaard gaan met het ontstaan van duizenden nieuwe banen.

Hoewel het circuit door Tilke is ontworpen, zal het racen daar niet per definitie bedroevend slecht worden. Tilke heeft immers wel degelijk goede banen getekend en ook deze ziet er zo slecht niet uit. We proeven elementen van Barcelona, Magny-Cours, Jerez, Suzuka en COTA. Dat gezegd hebbende betwijfelen dat het nieuwe circuit ook maar een fractie van de atmosfeer van Interlagos zal hebben.