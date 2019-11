“Hoog tijd dat Hulkenbergs F1-carrière eindigt”

Wie oh wie zou toch getekend hebben voor deze uitspraak?

Nee, het is niet staatssecretaris Menno Snel, maar een andere raaskaller eerste klas. Jazeker, Jacques Villeneuve heeft weer toegeslagen! De Canadees staat erom bekend dat hij met boude uitspraken af en toe wat publiciteit zoekt en dit keer doet hij dat over de rug van Nico Hulkenberg. De sympathieke Duitser zit voor volgend jaar zonder F1 stoeltje en velen onder ons vinden dat best jammer. Niet alleen omdat Nico vrij goed Nederlands spreekt, maar ook omdat er zeker mindere coureurs op de grid te vinden zijn. De wereldkampioen van 1997 vindt het echter wel oké dat de Hulk uit de F1 verdwijnt, zo laat hij weten aan Canal+:

Nico zit al een hele poos in de F1. Hij heeft het record voor de meeste GP-deelnames zonder podium. Dus het moet hem ook wel duidelijk zijn dat zijn carrière wat langer duurt dan had gemoeten. In principe kan hij zichzelf gelukkig prijzen, want hij is altijd betaald om te rijden. Maar hij weet nu ook wel dat zijn carrière voorbij is.

De zoon van Gilles denkt dan ook niet dat Hulkenberg na een jaar uit de sport eventueel nog terug kan keren, zoals Ocon volgend jaar zal doen:

De situatie met Ocon is heel anders. Die is nog jong. Nico heeft alle tijd van de wereld gehad om te laten zien wat hij kan. Ik kan me maar één situatie voorstellen waarin hij nog een kans heeft, namelijk als er volgend jaar een coureur uitvalt en een team een ervaren coureur nodig heeft als vervanger.

De harde woorden van Jacques vallen in eerste instantie wellicht in het verkeerde keelgat. Zeker ook omdat de Canadees na zijn titel met de dominante Williams van 1997 zelf niet per se geweldige resultaten meer behaalde (twee keer derde in 1998 en 2001), maar desalniettemin tot 2006 in de sport bleef hangen. In dat seizoen werd hij tot zijn eigen ongenoegen halverwege het seizoen aan de kant geschoven door BMW Sauber. Aan de andere kant zou je kunnen zeggend dat Villeneuve daarom ook weet dat het op een gegeven moment wel ‘voorbij is’. Wat vind jij, heeft Jacques gelijk of is het maar een rare koekwous?