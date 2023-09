Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Singapore 2023

Wie slingert ‘m op pole, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore in 2023?

Na twee weken wachten, is het weer tijd voor een Grand Prix. Het Europese seizoen ligt inmiddels achter ons en in het kampioenschap is nog maar een ding echt spannend. Wint Red Bull alle races dit jaar? Of komt er toch een beetje de klad in aan het eind van het seizoen. Zelfs in Schumachers’ oppermachtige 2004 seizoen gebeurde dat laatste enigszins. De boog kan niet altijd gespannen zijn.

Als Red Bull niet wint is het maar helemaal de vraag wie met de gewilde kruimels aan de haal gaat. Kan eigenlijk vanalles worden. Achter de rode stieren is het wel ongemeen spannend. Gaan we nog een verrassing zien van Aston Martin? Of trekt Ferrari de snelheid door die ze hadden in de vrije trainingen? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore!

Q1

Het is toch wel weer mooi dat scheuren onder de vloedlichten van Singapore. De Mercs hebben het naar hun zin. Russell en Hamilton zijn met name in de eerste sector snel onderweg. Ferrari lijkt echter oprechte snelheid te hebben over de hele ronde. Op zich wel gek, want op circuits met bochten, waar downforce belangrijk is, is team rood tot op heden niet bijzonder geweest dit jaar.

Het is nu opnieuw Aston Martin dat niet bijzonder oogt. Hoewel Alonso dan toch met een snelle ronde voorlopig naar P5 gaat. Stroll klaagt over een Williams die in de weg rijdt. Verstappen gaat dan naar P1, maar wordt meteen weer teruggedrongen door Sainz. Lance heeft de snelheid niet. Hij hangt met de Williamsen en Alfa’s in de gevarenzone.

Iedereen gaat nog een keer los voor een laatste poging, waarbij er weer een bult F1 auto’s het elkaar onmogelijk maken in de laatste bochten. Stroll is nog wel snel onderweg. Hij is de man onder druk. Albon weet zich nog uit de dropzone te worstelen. En dan gaat het mis. De Canadees klabbabert hard in de vangrails. Code rood.

Stroll ligt er dus uit, net als de Alfa’s. Piastri is verrassend genoeg ook de bok, net als Sargeant. Albonio weet zich andermaal over de matigheid van zijn auto heen te worstelen en gaat naar Q2.

Q2

Dit gaat wel weer even duren om op te ruimen. In de tussentijd is er slecht nieuws voor onze held Max. Niet alleen is hij niet overduidelijk de snelste op de baan. Hij heeft ook een probleem met de wedstrijdleiding. MV1 heeft concullega’s gehinderd in de pitstraat door een gat te laten vallen naar Perez terwijl ‘het stoplicht’ op groen stond. De FIA last een onderzoekje in. Lijkt ons niet zo handig van Max. Ook anderen worden echter onderzocht voor de verkeersopstopping aan het einde van Q1 in bocht 16-19.

Pas om 53 minuten over het uur gaat het weer los. Er is direct meer slecht nieuws voor Max. Magnussen is sneller onderweg dan de Nederlander. Dat is meestal niet heel tof. Sainz is andermaal snel, maar nu laat diens oude landgenoot Alonso zien dat er toch wel wat in de Aston zit. Hij is even de snelste. Dan komt Mercedes echter weer om de hoek met beide coureurs die snel zijn, nog steeds vooral in sector 1.

Maar…de Red Bulls dan? Die zijn niet snel! Het moet allemaal gebeuren in de laatste rondes. Max staat tiende, Checo elfde. De Mexicaan spint dan op het slechtst mogelijke moment voor het team. Zijn ronde is klaar. Max kan door, maar verbetert zich niet. En dan gebeurt datgene wat je in de F1 kan verwachten als je de bal laat vallen. Lawson maakt zichzelf in zijn derde F1 race erg populair bij zijn team door zijn Alpha Tauri Q3 in te slepen. Althans, hij maakt daarmee het Italiaanse deel van Red Bull blij. Het Oostenrijkse deel zal het iets minder vinden. Max én Checo liggen eruit!

Q3

Na dit gigantische en voor ons oranjebrillen niet per se gehoopte echec van Red Bull, kan de rest voor pole gaan. We hebben de Aston van Alonso, de Alpine van Ocon, de McLaren van Norris, de Alpha Tauri van Lawson en verder de Ferrari’s, Mercs, en -jawel!- Hazen. De auto’s die hun banden snel warm kunnen krijgen gaan lekker hier.

Sainz is andermaal de snelste na de eerste beschietingen. Het moet gezegd worden dat de Spanjaard echt lekker bezig is de laatste tijd. Leclerc leek hem in de tas te hebben, maar dat is nu even anders. De Monegask zit wel in de buurt overigens: hij is tweede. Norris is derde.

Maar het gaat altijd om dat laatste rondje natuurlijk. Tenzij er een gele of rode vlag zwaait. Dat laatste gebeurt echter gelukkig niet. Sainz verzilvert zijn vorm en pakt de pole. Leclerc lijkt voor P2 op te gaan, maar wordt net als in Monza de nummer drie. Russell gaat namelijk naar P2 en is low key misschien wel de favoriet voor morgen, als de Merc iets beter met de banden om kan gaan dan de Fezza.

Norris is vierde met de McLaren, voor Hamilton, Magnussen, Alonso, Ocon, Hulkenberg en Lawson. K-Mag zal blij zijn met een zeldzame kwalificatie-zege jegens de Hulk en een sterk Haas in de kwalificatie. Lawson doet het natuurlijk goed met Q3 en laat Tsunoda zweten. Dat wordt weer wat morgen. Straatfeest, of alsnog een straatfeest!?