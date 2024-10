Max Verstappen praat over overgang naar ander team

Max Emilian Verstappen praat over een overgang naar een ander team. De Nederlander wil een prachtige relatie opbouwen.

Het piept en het kraakt, doch onze held Max Verstappen gaat dit seizoen natuurlijk alsnog zijn vierde titel binnenslepen. De vraag is echter hoe lang de Nederlander daarna nog bij Red Bull Racing zal rijden. Ondanks verwoede pogingen van Toto Wolff om hem los te weken, zit MV1 voor 2025 duidelijk vast aan Bulli. Maar ondanks dat zijn contract formeel loopt tot en met 2028, weet iedereen dat Max Emilian weg kan voor het seizoen van 2026. Tenminste, als de prestaties volgend jaar tegenvallen. Helmut Marko heeft dat inmiddels zelfs bevestigd.

Het is een interessant dilemma voor Max, want totdat de eerste races van 2026 verreden zijn, weet niemand wie dat jaar het beste uit de verf komt. De regels gaan immers op de schop, met nieuwe power units en alles. Red Bull zal samen met Ford haar eigen motoren bouwen. Honda gaat opnieuw met Newey aan de slag bij Aston Martin. Mercedes werkt naar verluidt aan een snood plan om net als in 2014 veruit de beste te zijn. Ferrari is Ferrari. En hoewel we nog weinig weten van Audi, mag je het enorme concern natuurlijk ook niet uitvlakken. Het enige wat zeker is, is dat Alpine niet gaat winnen met een Renault-motor.

Hoewel Max uiteraard iets meer info zal hebben dan wij, lijkt het zodoende een sprong in het diepe te zijn. Misschien is het wel het slimste om de zaken een jaartje aan te zien. Maar in gesprek met Sky Italy, lijkt dat niet per se de intentie te zijn van Max. Hij bouwt graag een prachtige vertrouwensband met zijn team op voor de lange termijn. Waar de Nederlander anders echter altijd zo helder en recht voor zijn raap is, blijft hij nu expliciet ambigu of dat betekent blijven bij Red Bull of elders een deal tekenen voor meerdere jaren:

I repeat, I’m not thinking about this at the moment, because there are so many things this year that I want to try to understand and do better than in the years to come. What will happen next is still far away for me. So I don’t have it in my head at the moment. For my part, I think I’ve already been in this team for a long time. Then clearly people always want to win, everyone in the paddock wants to win. So you can very easily switch from one side to the other over the years. But I don’t want to let my career in F1 be like this, I don’t want to be part of four or five teams. I want to build a long and stable and beautiful relationship with everyone within the team and to feel at home. Changing teams often is not good for me also, something that I don’t want to do at this stage of my career. My next step, if ever, will be my last step. But the next step could also be the renewal with the team. It’s all up in the air at the moment. Max Verstappen, duikt onkarakteristiek weg voor de harde vragen

Helder is dat onze Max net als Adrian Newey graag in een omgeving werkt die vertrouwd en prettig is. Begrijpelijk, want niemand presteert maximaal met naarlingen om zich heen. Of die vertrouwde omgeving echter steeds Red Bull is of, zoals voor Newey, ergens anders, laat MV1 echter in het midden. Maar ja, na een nieuwe reclamespot van Honda weten wij het natuurlijk wel. Max gaat naar Ferrari! Waarvan akte!