Scoor deze echte Ferrari 275 GTS voor slechts 40.000 Dollar

Een droom van velen, een klassieke Ferrari uit de sixties. Je kan er nu een kopen voor slechts 40.000 Dollar.

Sommigen zeggen dat de hoogtijdagen van klassiekers uit de jaren ’60 geweest zijn. De mannen (m/v/i) die er als kleine jongetjes (m/v/i) van droomden, kochten er twinitg jaar geleden een toen ze het eindelijk konden betalen. Maar die generatie benzinehoofden sterft langzaam uit, zo is de gedachte. Het is nu de tijd voor de supercars uit de jaren ’80, ’90 en ’00. De Enzo, Carrera GT en Lexus LFA dus.

Maar goed, laten we eerlijk zijn, die echte juweeltjes uit die tijd, zullen nooit echt uit de mode zijn. Het zijn immers gewoon kunstobjecten die toevallig ook nog iemand kunnen verplaatsen. Uit levenloze stukken aluminium hebben Scaglietti en de b0iZ destijds levende wezens geschapen met niets meer dan een hamertje en een Engels wiel. Uiteraard wel een beetje geholpen door een bonkende Colombo of Lampredi V12. Iemand die het niet mooi vindt, heeft noch hart noch ziel en is waarschijnlijk woke.

Helaas betekent dat, dat deze auto’s extreem duur zullen blijven. Maar gelukkig biedt RM Sotheby’s binnenkort wat buitenkansjes aan. Zo is er deze magnifieke Ferrari 275 GTS met fraaie lijnen van Pininfarina. Het model is niet zo wereldberoemd als de 250 GT California Spider. Maar ja, het is een beetje zoals bij de zusjes Kroes. Doutzen steelt de show, maar Rens is ook gewoon een leuke vrouw.

Stiekem is de 275 GTS misschien zelfs wel nóg chiquer, want een beetje meer onder de radar en ingetogen. En RM Sotheby’s biedt nu dit prachtige exemplaar aan. Chassisnummer 7921 is origineel geleverd in het prachtige, dieprode Rosso Cina over zwart. Gemiddeld doen ze zo’n 1.500.000 Euro dezer dagen.

De reden dat dit exemplaar iets goedkoper is, heeft niks te maken met het feit dat het stiekem een Pontiac Fiero is. Want het is een echte Ferrari. Het enige is dat een poetsbeurt wel op zijn plaats zou zijn. Misschien even langs Rikkert. Daarna is ‘ie weer fabrieksnieuw. Bieden dan maar?