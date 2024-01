Wordt Ferrari het tweede team in 2024?

We vragen ons af of de Scuderia Ferrari het tweede team in 2024 wordt. De voortekenen zijn in elk geval erg goed.

Afgelopen jaar was Red Bull Racing enorm dominant met de RB19 en hun eerste rijder, de heer Max Verstappen. Niet dat we ervan uitgaan dat hij komend jaar weer even met gemak de titel binnen zal slepen, maar als titelverdediger rekenen we hem wel tot iemand die mee gaat strijden voor de titel. Mogen wij dat zeggen? Ja, dat mogen wij zeggen.

De ogen zijn op dit moment gericht op de turbulente groei die het team van McLaren doormaakt en natuurlijk Toto Wolff, die met zijn twee oogappels eindelijk die Red Bulls keihard wil aanpakken. Maar gaat dat ook gebeuren?

Nou, als het aan Frederic Vasseur ligt niet. De beste man is teambaas van Scuderia Ferrari, dus we moeten ons realiseren dat hij wellicht de dingen door een rode bril zal zien.

Revolutie

Maar de voortekenen zijn heel erg goed. Zo liet Carlos Sainz zich al uit over de nieuwe auto voor 2024. Het was weliswaar in de simulator, maar de Spanjaard was bijzonder enthousiast. Dat is Vasseur ook. Hij weet te melden dat maar liefst 95% van de auto compleet nieuw is.

Ik weet niet of revolutie het juiste woord is, want we hebben dezelfde regelgeving voor het derde jaar op rij waardoor je de situatie niet enorm kunt omdraaien. Nogmaals, het is een kwestie van tienden van een seconden. Het betekent dat het 0,1 tot 0,2% winst is qua prestaties waar we het over hebben, geen vijf procent. Zeker, we moeten een stap zetten. Ik onderschat deze stap niet. We veranderen 95% van de onderdelen van de auto. Wellicht kun je dat toch een revolutie noemen. Frederic Vasseur, vindt het moeilijk bescheiden te blijven.

Uiteraard snapt Vasseur ook als geen ander dat de gemaakte stappen in principe helemaal niets zeggen. Het is allemaal afhankelijk van wat de andere teams doen. Zoals Frederic zegt, als Ferrari zich met 100 verbetert en de andere teams met 120, zal Ferrari er stom uitzien. Maar als de concurrentie zich maar met 80 verbeterd, zijn ze helden in Maranello.

Ferrari tweede team in 2024

Dus dan is het nu de vraag: kan Ferrari het tweede team worden of zelfs het eerste team? Als je kijkt naar de sprong die McLaren heeft gemaakt dit jaar, dan is het zeker mogelijk. Frederic Vasseur begint nu aan zijn tweede jaar en staat te boek als een rustige, technisch onderlegde man die de boel goed kan managen.

En ze hebben natuurlijk nog een troef achter de hand met hun rijdersduo. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn behoorlijk complementair aan elkaar. Leclerc is over één ronde ietsje sneller en wint het op pure snelheid, maar als niet altijd even consistent. Carlos Sainz daarentegen is een enorm harde en slimme werker. Bij Red Bull moeten ze het hebben van één rijder (die niet Sergio Pérez heet) en bij Mercedes zitten twee eh, tja, een beetje diva’s (die overigens bloedsnel zijn).

Dus dan is het woord nu aan u waarde lezer: wat denk jij? Wie wordt de nieuwe uitdager? Denk jij ook Ferrari? Laat het weten, in de comments!

Via: Autosport