Onderzoek: diesels maken de lucht juist 'schoon'?

De omgekeerde wereld?

De meest geplaagde brandstof op dit moment is toch wel diesel. Met onder meer toenemende milieuzones denk je wel twee keer na alvorens je een diesel koopt. In Duitsland denken ze daar heel anders over. De fabrikanten zetten juist in op deze brandstof. Audi wist zelfs te verrassen door het S-label van diesels te voorzien in vorm van de S4, S5, S6 en S7. Nein, diesel is nog echt niet dood.

Een heel nieuw geluid horen we nu naar aanleiding van een onderzoek dat Auto Motor und Sport heeft laten uitvoeren. Ze claimen dat de moderne diesel juist keischoon is en, sterker nog, de lucht in binnensteden zelfs schoner maakt. Het onderzoek is uitgevoerd door het Britse Emission Analytics. De uitstoot van Euro 6d-Temp dieselmotoren werd gemeten in het centrum van Stuttgart. Uit het onderzoek blijkt dat de motoren vervuilde lucht ‘opneemt’ en de motor vervuilende deeltjes vervolgens schoner en gefilterd uitpoept. De tests werden uitgevoerd met een Volkswagen Tiguan TDI, een BMW 740d, een Kia Optima Sportswagon CRDi en een Citroën C5 Aircross BlueHDI.

De filters in de motoren en uitlaten werken volgens het onderzoek zo goed dat ze nauwelijks fijnstof uitstoten. Dat gezegd hebbende. Zo’n roetfilter raakt een keer vol en wanneer deze zichzelf leegt zal er een verzamelde concentratie fijnstof vrijkomen. Ook stoot een dieselmotor natuurlijk nog gewoon NOx uit. Vraagtekens bij dit onderzoek zullen onder een ieder die ook maar een beetje kritisch is niet uitblijven. Een Duitse krant een onderzoek laten uitvoeren in eigen land, waar de liefde én lobby voor diesel groot is. Het WC-eend gehalte is niet uit te sluiten.