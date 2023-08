Lister Jaguars, Maserati’s en supercars Lijstjesvoer!

We kijken naar de bijzondere wereld van Lister Jaguars.

In de categorie ‘bedrijven die bijzondere dingen waar wij van Autoblog een lijstje van kunnen maken’, hebben we voor vandaag Lister. Het kan zijn dat enkele die hard Gran Turismo-kenners er van op de hoogte zijn. Het is een klein bedrijfje uit Engeland dat de afgelopen decennia diverse gave dingen hebben gedaan waar de petrolhead heel erg blij van wordt.

De Lister Motor Company werd in 1954 door Brian Lister opgericht. Brian was niet alleen entrepeneur, maar ook een begenadigd coureur. Zijn eerste producten waren auto’s waarmee hij dan ook zelf ging rijden. Het is uiteraard waanzinnig Brits, dus in feite was de fabriek een oude garage, compleet met warm bruin bier met twijgjes erin en toast met Marmite.

Zijn eerste auto was een mengelmoesje van alles: een buizenchassis, De Dion-achteras en opgevoerde MG-motor. Wegens een gebrek aan talent maakte Lister gebruik van Archie Scott Brown. Lister was met zijn creaties behoorlijk succesvol, niet verkeerd voor een bedrijfje dat vanuit een schuur in Cambridge opereerde met een minimaal budget .

Lister-Maserati (BHL1)

1956

Een van de eerste serieuze racers die Lister maakte, is deze Lister-Maserati met cassiscode BHL1. In deze auto veegde Archie Scott Brown de vloer aan met vele concurrenten. Heel erg knap, daar de best man slechts één hand had om dat mee te doen. Juan Manuel Fangio noemde hem de ‘Koning van de Drift’, vanwege de epische powerslides die Brown kon maken met de Lister-Maserati. Het is een lichte racer waar de focus op handling ligt. De motor is een tweeliter zes-in-lijn van Maserati, vandaar de naam. Er is één exemplaar van gebouwd en die is 2020 geveild voor 575.000 pond. Een mooie stukje Britse historie.

Lister Knobbly

1957 – 1961

De focus op handling pakt dus goed uit voor Lister. Het is zo’n geval van alle losse onderdelen lijken niets voor te stellen, maar bij elkaar is het een meesterwerk. De auto dankzij naam aan het bijzondere koetswerk. Lister wilde de auto zo laag mogelijk maken, voor zo weinig mogelijk frontale weerstand. Maar die Jaguar-motor (meer dan 300 pk!) moest er wel in passen. Vandaar de bobbel in de motorkap en vandaar de naam. Britse coureurs waren een groot fan van de Knobbly. Het was namelijk een bijzonder snelle auto. Dat niet alleen, ook was de auto door en door Brits. Zoals Stirling Moss zei: liever uitvallen met een Britse auto dan winnen met een buitenlandse auto. Vervolgens ging Moss wel rijden voor Mercedes, maar dat laten we verder buiten beschouwing.

Lister-Jaguar Costin Roadster

1958 – 1959

De Lister-Jaguar Costin Roadster is een doorontwikkeling van de Knobbly. De Knobbly was een geweldige raceauto. Alleen op hoge snelheden was de auto een beetje instabiel. Brian Lister zocht hulp van buitenaf om dat probleem te verhelpen. Gelukkig wilde Frank Costin hem wel helpen. Costin is de ‘Cos’ in Cosworth en zou in de toekomst nog hele toffe dingen doen.

Sommige exemplaren (zoals de BHL115) hebben een V8 van Chevrolet met 350 pk. Vergeet niet dat deze auto’s ruim onder de 1.000 kg wegen en een heel erg goede wegligging (voor die tijd) hadden. Een origineel exemplaar is onlangs nog voor bijna anderhalf miljoen geveild. Serieuze handel, dus. Na deze periode, halverwege de jaren ’60, werd het stil rondom Lister.

Lister XJ-S MkIII Convertible HE 7.0

1985

Na de jaren ’60 moesten we het een tijdje zonder Lister doen. Gelukkig komen ze in de jaren ’80 terug. Ditmaal als bedrijf dat zich richt op – hoe kan het ook anders – Jaguars! De nieuwe eigenaar is Laurence Pearce. De Jaguar XJ-S heeft een paar enorme problemen ten opzichte van de concurrentie. De styling is veel te ingetogen, de V12 zuipt als een malle, maar presteert niet echt en de rijeigenschappen zijn te ‘antiek’. Lister pakt de auto’s flink aan.

Deze XJ-S Cabrio HE 7.0 is daar een mooi voorbeeld van. Toegegeven, de auto is fouter dan Chris Brown die The Prodigy’s ‘Smack my Bitch up’ covert, maar nu heeft het gewoon charme. De auto is flink onder handen genomen en voorzien van een 7 liter grote V12, die 495 pk en 690 Nm levert. Dat is nu een hoop, maar vroeger echt extreem veel. Meer dan een F40 standaard had – en die nog moest arriveren!

Lister LeMans

1988

Listers waren niet zomaar getunede Jaguars. Bij Lister gingen ze veel verder dan dat. Bij Koenig Specials en Arden (die ook maar al te graag XJ-S’en aanpakte) werd het erg fout, maar bij Lister was het cool. Dat kwam mede omdat het qua uiterlijk net iets ingetogener was en qua techniek veel uitbundiger. Wat te denken van de Lister Le Mans. Deze heeft een uitgeboorde V12, wederom tot 7 liter.

Echter, de Britten vonden het wel leuk om er een setje mechanische compressoren op te schroeven. Ja, niet één, maar twee superchargers. Dit zorgde voor meer vermogen, dik over de 600 pk. We willen niet eens weten wat het verbruik is, daar een standaard XJ-S al kon zuipen als Andre Hazes op een reguliere dinsdagochtend.

Lister Storm

1993 – 1994

Uiteraard wilde het merk ook zijn eigen supercar gaan bouwen. In de vroege jaren ’90 wilde iedereen een auto bouwen die de Ferrari F40 naar het tweede plan kon verwijzen. Lister probeerde dat ook en wel met de Stom. Bijzonder weetje: de auto heeft(voor die tijd) de grootste V12 motor qua cilinderinhoud. Althans, van auto’s na de tweede wereldoorlog. Uiteraard is de motor afkomstig van Jaguar. In dit geval niet dezelfde motor als de Lister XJ-S, maar de 7.0 liter V12 uit XJR-9.

In de Storm was de V12 goed voor dik 550 pk en maar liefst 790 Nm. Eveneens bijzonder was dat de Lister Storm een heuse vierzitter was. Iets dat je niet veel ziet bij supercars uit deze periode. Daardoor was het ook de snelste vierzitter voor lange tijd. Er zijn vier exemplaren van de Lister Storm gebouwd, daarvan bestaan er nog drie. Dat klinkt niet echt als een succes en dat klopt ook wel.

De McLaren F1 was de Britse supercar waar iedereen naar omkeek en er was ook al een Jaguar XJ220 (en zelfs een XJR-13 met V12). Naar het schijnt waren het enorm puike auto’s en met enkele modificaties geschikt voor de racerij.

Lister

Lister werd in 2013 overgenomen door Andrew en Lawrence Whitaker. Lawrence is eigenlijk afkomstig uit het verzekeringswezen. Sterker nog, hij doet dat nog steeds. Lister is een passie en een hobby voor hem. Maar, zakenman als hij is, is het daadwerkelijk een echte operatie. Bij Lister doen ze nu meerdere dingen.

Qua auto’s doen ze waar Lister bekend omstaat: klassieke raceauto’s en getunede Jaguars. Daarnaast hebben ze ook een flinke showroom met allerlei leuk spul. Check even hun voorraadlijst om te zien wat ze in de aanbieding hebben. Zoals het een Brits bedrijf betreft hebben ze Bentley’s, een Range Rover en eenSierra Sapphire RS Cosworth staan.

Lister Knobly Stirling Moss

2016

In 2016 keerde de Lister Knobbly weer terug. Het komt vaker voor dat (met name Britse) fabrikanten een heldenauto van weleer maken. De Stirling Moss Edition is een hoedtik aan een van de beste coureurs ter wereld. Het bijzondere eraan is dat de auto nog altijd in Cambridge in elkaar wordt geschroefd. Maar het wordt nog mooier, men gebruikt nog dezelfde bouwtekeningen en hetzelfde gereedschap. Helemaal bijzonder is dat een gedeelte van het personeel een stel pensionado’s zijn die destijds ook de Lister Knobbly’s en elkaar hebben geschroefd. Veel authentieker wordt het niet. Het is niet een Caterham met een leuke koets erop, maar een echt racemonster. Dankzij de 3.8 liter zes-in-lijn is een snelheid van meer dan 300 km/u geen enkel probleem.

Leuk weetje: bij de introductie van de Knobbly Continuation kwam Stirling Moss toevallig de stand van Lister oplopen. Hij stelde zelf de samenwerking voor. Lawrence Whittaker, de nieuwe eigenaar, was uiteraard zeer vereerd. Ondanks dat hij ook Stirling Moss graag aan boord wilde hebben, was Lister bij lange na niet rijk genoeg om Moss te betalen. Vergeet niet dat er net een Mercedes-Benz SLR Stirling Moss was gelanceerd waar Moss flink geld aan verdiende. Daardoor zei Moss: “bedenk maar iets’. Uiteindelijk kreeg Moss 5.000 pond per verkochte auto met zijn naam erop. Vond ‘ie prima. Goede man.



Lister LFT-666

2018

Gelukkig keerde Lister ook weer terug naar zijn roots om Jaguars aan te passen. De Lister LFT-666 is een monster pur sang. De basis is de schitterende F-Type en daar heeft Lister een eigen versie van gemaakt. Het is niet zomaar een gekietelde Jaguar. Zie het een beetje als wat Brabus met Mercedes doet of TechArt met Porsche. De Lister LFT-666 heeft nu 666 pk en 862 Nm, waardoor een topsnelheid van 335 km/u mogelijk is. Het is dus niet zomaar een iets snellere F-Type.

Lister Stealth

2020

We ontkomen er niet aan. Lister ook niet. Ook zij gingen aan de crossover. Op zich is het geen gekke gedachte, want er is een goede boterham mee te verdienen. Gelukkig doen ze het wel op de traditionele Lister-manier, dus met voornamelijk modificaties op het gebied van techniek en slechts een klein beetje visuele opsmuk. De Lister Stealth heeft als basis de F-Pace SVR. Dat is van zichzelf al geen stumper. De motor is opgevoerd naar 666 pk én 881 Nm.

Op dit moment is het qua nieuws dun gezaaid. Er is ooit een Lister I-Pace voorgesteld als idee, in het kader van elektrotuning maar daar is het nog niet van gekomen. Hun Facebook-pagina is nog springlevend met elke dag of om de dag een geinige update. Op dit moment kun je nog altijd bij Lister terecht voor een gloednieuwe Knobbly die ze voor je bouwen en in Engeland zelfs straatlegaal zijn! Ook kun je met je eigen F-Type of F-Pace bij Lister langskomen voor toffe upgrades. En Lister kennende komen ze over een paar weer met groot nieuws.