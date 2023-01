Lewis Hamilton stelt torenhoge salariseisen

Lewis Hamilton tracht het uiterste uit een nieuw contract bij Mercedes te slepen en stelt torenhoge salariseisen.

Lewis Hamilton heeft een gek seizoen achter de rug. Voor het eerst sinds zijn debuut in 2007, won hij het hele jaar geen race. Tevens werd hij qua punten verslagen door zijn nieuwe, jongere teammaat George Russell. Die laatste won bovendien wel een race. Op papier lijken het feiten te zijn die aangeven dat Lewis Hamilton misschien over the hill is met zijn 38 jaar op aarde. Maar het papier vertelt zoals zo vaak niet het hele verhaal.

Lewis is nog steeds erg goed

Degenen die het laatste stuk van het seizoen gezien hebben, weten dat hoe beter de auto van Mercedes werd, hoe beter ook Lewis weer werd. Dan bedoelen we ook relatief gezien ten opzichte van Russell. Lewis was stiekem gewoon sneller dan zijn jonge landgenoot als de W13 er enigszins zin in had. Hij won bijvoorbeeld ook het kwalificatieduel. Dat terwijl de snelheid over één ronde nou juist een van die dingen is die men met jeugd associeert. En ondanks het feit dat Russell in zijn periode bij Williams te boek stond als ‘Mr Saturday‘, vanwege zijn glansrollen in verschillende kwalificaties.

De buidel

Kortom, Lewis is nog altijd een van de beste coureurs op de grid. Geen wonder dus dat Mercedes graag met hem door wil. Maar daarvoor zal het dan wel flink in de buidel moeten tasten. Volgens Sportune vraagt Lewis namelijk een salaris van…wait for it…70 miljoen Euro per jaar. Daarmee zou hij Verstappen dus weer voorbij steken als best betaalde F1 coureur. Als onderdeel van de deal wil Hamilton 15 miljoen per jaar naar zijn goede doelen willen sluizen (Mission 44 en het Ignite initiatief).

Twijfels bij Das Haus wat minder dankzij rijke partner

De 70 miljoen is een flinke opwaardering van Hamiltons huidige deal, van naar verluidt 45 miljoen Euro per jaar. Een deal waar hij twee jaar geleden lang op moest wachten, omdat er maar niks getekend werd. Destijds was er volgens de overlevering wat twijfel bij Mercedes of een dergelijke investering in HAM nog wel verdedigbaar is. Maar inmiddels zou INEOS-man en mede-eigenaar van het F1 team Jim Ratcliffe het gage van Lewis grotendeels voor zijn rekening nemen. Dat maakt de zaken dan wat makkelijker.

Lange termijn deal voor na F1 carrière?

Toch wordt er ook gesproken over een langere deal met Mercedes. Ook na zijn 40ste wil Lewis graag ambassadeur blijven voor het merk. Toto Wolff zit dat ook wel zitten, kennelijk. Alleen Lewis Hamilton wil voor zijn taak dan wel graag 25 miljoen per jaar zien. En dat tien jaar lang…Andermaal zou dan een deel van het geld ten goede komen aan de goede doelen van Hamilton, die hij met steun van Mercedes bestiert. Maar ja, dat zou dus wel flink in de buidel tasten worden voor Das Haus. We zijn benieuwd of Lewis het voor elkaar krijgt…