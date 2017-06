Max Verstappen verzucht: 25 races per jaar is teveel

Helaas voor de fans die hoopten op meer F1-races, lijkt niet iedereen in de paddock dat een goed idee te vinden.

Sinds de Amerikanen van Liberty Media de F1 hebben overgenomen wordt er al gesproken over het uitbreiden van de Formule 1 kalender. De simpele gedachte: meer F1 = meer beter. De Amerikanen hebben in eigen land ervaring met ontzettend veel races in een seizoen. In de NASCAR Cup Series worden dit jaar maar liefst 41 races verreden, hoewel sommige daarvan plaatsvinden in hetzelfde weekend op dezelfde baan.

Hoewel F1 een andere belasting met zich meebrengt omdat het circus de hele wereld overvliegt, spreken head honcho’s van Liberty Media al enige tijd hun wens uit voor een kalender met 25 races erop. Op die manier kunnen extra markten ontgonnen worden, door bijvoorbeeld meer races in het Verre Oosten. Tevens zou er naast de Grand Prix in Austin, Texas nog één of zelfs twee extra races gehouden kunnen worden in ‘Murica, om de sport daar ook eindelijk groot te maken.

Hoewel coureurs tot voor kort veelal uitstraalden ‘hoe meer races, hoe beter’, is een veelgehoord bezwaar tegen een uitbreiding van de kalender dat het teveel zou eisen van teamleden zoals monteurs en dergelijke. Zij zijn doorgaans een kleine week bezig zijn met al hun werkzaamheden op het circuit en zodoende dus ook veel weg van huis.

Günther Steiner, de Italiaanse teambaas van Haas F1 die voorheen werkzaam is geweest in de Amerikaanse racerij, gaf eerder al aan dat dit probleem te ondervangen is met roterende crews. In de NASCAR-serie gebruiken ze die immers ook.

Misschien voelen de coureurs de bui hangen, want onlangs gaf Alonso al aan dat hij stopt met de F1 als er daadwerkelijk 25 races in een seizoen komen. Bij de race in Canada worden nu meerdere coureurs over de kwestie gevraagd, waaronder Hamilton en Max.

Hamilton voegt zich bij de woorden van Alonso en geeft de nieuwe eigenaren daarmee iets om over na te denken. Max is iets milder, maar ook hij geeft aan dat het huidige aantal races wel oké is. Als je sponsorbijeenkomsten en dergelijke in acht neemt, wordt het volgens Max allemaal wel een beetje veel als er nog een aantal races bijkomen. Dit sentiment staat enigszins haaks op eerdere uitlatingen van Max dat hij het liefst zo vaak mogelijk achter het stuur wil kruipen. Misschien heeft hij inmiddels wat meer andere dingen te doen.