Wat je moet weten over deze speciale Audi Q7’s

Je leven kan ervan afhangen.

Upgrades voor de mannen en vrouwen van de Mobiele Medische Teams! De MMT’s van Amsterdam en Rotterdam hebben twee dikke Audi Q7’s in gebruik genomen. De auto’s worden ingezet wanneer bij een ramp of ongeval direct specialistische medische zorg ter plaatse nodig is. Ze spelen een extra belangrijke rol als de traumahelikopter niet kan vliegen vanwege bijvoorbeeld slechte omstadigheden. De twee nieuwe Q7’s worden gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport en bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. In Brabant en Groningen staat er vast ook ergens een Tuk Tuk paraat, maar dat terzijde.

Vanwege het letterlijk levensgrote belang dat er gemoeid is met een goede werking van de auto’s, moeten niet alleen de MMT-crews maar ook de auto’s zelf 24 uur per dag stand-by staan. Met dit in het achterhoofd wordt de 3.0 liter grote TDI-motor elektrisch op temperatuur gehouden. Zodoende kan het medische team bestaande uit een arts, verpleegkundige en chauffeur indien nodig direct op topsnelheid vertrekken.

Andere criteria die een rol speelden bij de selectie van de auto is de aanwezigheid van voldoende power (272 pk in dit geval) en ruimte voor vier inzittenden plus de benodigde materialen. De aanwezigheid van nachtzichtassistent, een head-up display, luchtvering en vierwielbesturing spraken eveneens in het voordeel van Audi’s dikste SUV (rijtest). Of er navigatie-CD’s inbegrepen zijn in de deal is ons niet bekend.

Over de benodigde materialen gesproken: de PC Hooft-tractoren dragen onder andere een hartmonitor/defibrillator en een echoapparaat met zich mee, alsmede een koelkastje met een flesje champie bloed. Ook zijn de nieuwe MMT-voertuigen voorzien van een dashcam waarmee ritten en eventuele incidenten onderweg en ter plekke in beeld worden gebracht.

De gemiddelde MMT-bolide rukt zo’n 700 tot 800 keer per jaar uit, dus het is wel zo fijn dat de hulpverleners in kwestie tijdens die stressvolle aangelegenheden nu ergonomisch verantwoorde, zachte knoppen kunnen betasten. Voorheen reden MMT’s onder andere met Vito’s, ML’s, XC90’s en een Mazda CX-5. Momenteel staan er naar verluidt drie Q7’s paraat en nog één XC90.