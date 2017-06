Patsa: dit wordt de Citroën C3 Aircross

En deze ruimtelijke Fransoos deelt zijn basis met de Opel Crossland X.

Daarmee begint de overname van Opel door PSA langzaamaan handen en voeten te krijgen, maar nu eerst effe over de C3 Aircross. Deze auto gaat de C3 Picasso opvolgen en is in de basis, zoals gezegd, hetzelfde als de Opel Crossland X. Verder herken je natuurlijk de lijnen van de C-Aircross Concept in het schaalmodelletje op de foto. En er wordt inderdaad wat afgecrosst bij PSA, wij dachten het ook.

Wat betreft vormgeving is “less is more” niet bepaald het adagium bij Peugeot en Citroën. De auto’s van beide merken worden nogal druk vormgegeven en de aankomende C3 Aircross is daarop geen uitzondering. Heel tijdloos kunnen we het design dan ook niet noemen, maar er zijn ongetwijfeld kopers voor te vinden. Een bijzondere kar als de C4 Cactus zie je immers ook regelmatig rijden.