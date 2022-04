Irmscher Zafira iS2 is heetste speeltje voor de zomer

Met de Irmscher Zafira iS2 ben je hip, praktisch en cool. Goede combinatie!

Campers zijn heet. Niet zozeer de temperatuurhuishouding van die rijdende vakantiewoningen, maar door de vraag van de consument. Ze zijn bijna niet aan te slepen. Een camper is erg prettig. Het rijdt (bijna) als een auto en je kan er overal mee naartoe.

Net als met caravans heb je campers in allerlei soorten en maten. Natuurlijk kennen we die enorme polyester hutten van Dethelffs en Hymer. Maar een maatje kleiner is voor veel mensen voldoende. Het voordeel is dat je dan ‘gewoon’ een bedrijfswagen koopt en die laat ombouwen.

Irmscher Zafira iS2 ombouw

Maar ja, wordt je daar wel blij van? Dan heb je net een klein vermogen stukgeslagen op een camper, ziet het eruit als het busje van de loodgieter. Daar is op zich niets mis mee, maar het oog wil ook wat, toch? Dat is precies waar deze Irmscher Zafira Cross IS2 scoort. Deze is optisch flink aangepakt om zo beter te smoelen.

Naast legendarische tuner van Opels, bestaat het bedrijf Irmscher Van Systems. Deze afdeling van Irmscher is gespecialiseerd in het bouwen van camper-conversies. Het is weer iets anders dan Mercedes Marco Polo of Volkswagen California. In het interieur is aan alles gedacht. Uiteraard is er voldoende slaapplaats en een keukentje aanwezig. Alles keurig afgewerkt net bamboehout.

Drie personen

Al met al een keurige campers voor als je met zijn tweeën op pad bad. Wellicht een derde persoon, want er zijn drie zitplaatsen aan de voorzijde. Dus als je met het milieu begaan bent en jezelf nog niet te vaak vermenigvuldigd hebt, dan kun je lekker op vakantie. Over die zitplaatsen gesproken, die zijn opnieuw bekleed en voorzien van een leder-stof combinatie, inclusief Irmscher-logo.

Naast campers bouwen doet Irmscher gelukkig ook nog aan tuning. Dus er zijn 19 inch wielen, de kenmerkende Irmscher-grille, sideskirts, splitter, achterspoiler en nog wat snuisterijen. Of de Irmscher Zafira iS2 ook sneller is dan het origineel, zeggen de Duitse tuners niet. De tijd van uitgeboorde zescilinders (ze gingen vroeger tot 4.0 liter!) ligt helaas achter ons, maar ze kunnen die turbodiesel vast wel een beetje chippen. Ook mooi.

