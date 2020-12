Max Verstappen vindt circuit GP Sakhir helemaal niks - Autoblog.nl

“Dit lijkt helemaal nergens op” aldus Max Verstappen over de tweede layout van het Bahreinse circuit wat gebruikt wordt voor de aankomende GP van Sakhir.

De afgelopen week was wat betreft Formule 1 een rollercoaster van gebeurtenissen. De race zelf in Bahrein, met de enorme crash van Romain Grosjean. Duidelijkheid over de F1-stoelendans van volgend jaar. Nu al een kleine stoelendans omdat Lewis Hamilton besmet is met het coronavirus. Met nog wel meer wat we wellicht nog vergeten. Kortom: zo veel kan er gebeuren in één week.

Nog een keer

Maar zoals je hebt kunnen lezen in ons ‘tijden en wat je moet weten-artikel‘, leek dit dubbele weekend actie juist bijna hetzelfde te zijn. Want morgen is gewoon de volgende race en die vindt eveneens plaats in Bahrein, op hetzelfde circuit. Tenminste, dezelfde locatie. De GP van Sakhir is een andere layout.

“Helemaal niks”

Dat moet zorgen voor toch nog wat afwisseling, maar Max Verstappen vindt het helemaal niks. Aan Ziggo Sport liet Verstappen weten dat dit absoluut geen racecircuit is. “De bochten die erin zitten, dat slaat helemaal nergens op.” En dat ligt volgens de Nederlander aan de hoge omes van de sport. Door veel blinde bochten wordt het link en Verstappen zegt dat het lijkt alsof het expres een entertainmentshow moet worden. Max voegt daar nog aan toe dat “de snelste auto toch wel voorop rijdt”.

We kunnen dus niet van Max Verstappen verwachten dat hij echt gaat genieten tijdens de GP van Sakhir. Er werd ook nog even over George Russell in de Mercedes gepraat, omdat hij tijdens de vrije training gisteren bewees dat hij met een bloedsnelle auto een lekkere tijd kan neerzetten. Max had dat wel verwacht. Of om het op zijn manier te zeggen: “George is ook geen pannenkoek. Als hij in die auto stapt, dan voelt dat gelijk goed en die auto, die gaat.”

Aldus een nog steeds rustige, dan wel ietwat het circuit van Sakhir hekelende Max Verstappen. Vandaag om 15:00 wordt de vrije training verreden en om 18:00 de kwalificatie. Morgen om 18:10 gaan de lichten op groen in Bahrein.