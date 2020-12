Russell rijdt snelste tijd in training, Bottas 0,3 seconde trager - Autoblog.nl

Russell rijdt voor het eerst in de Mercedes en weet meteen de snelste tijd neer te zetten bij de eerste vrije training van dit weekend.

Van nog geen enkel punt in het hele seizoen naar het winnen van zijn eerste Grand Prix. Die ommezwaai zou George Russell dit weekend zomaar eens kunnen maken. Hij zit dit weekend namelijk niet achter het stuur van een Williams, maar in een Mercedes. Daarmee is dit een uitgewezen kans voor Russell om te laten zien wat hij nou écht kan. En als we de eerste vrije training van de GP van Sakhir moeten geloven, is dat nogal wat.

Russell wist in de eerste training namelijk de snelste tijd neer te zetten, met 54,546 seconden. Daarmee is hij 0,176 seconden sneller dan Verstappen en 0,265 seconden vlugger dan Albon. En zijn tijdelijke teamgenoot Bottas? Die zette de op drie na snelste tijd neer, met 0,322 seconde langzamer dan Russell.

Dat resultatenlijstje is nogal opvallend. De ‘Outer Loop’ van Bahrein kent immers weinig bochten, de verwachting was dat de Mercedessen hier onoverwinnelijk zouden zijn. Dat Bottas op plekje vier staat, na de twee Red Bulls, is dan ook opmerkelijk.

Tegen Sky Sports legt teambaas Toto Wolff echter uit dat Bottas schade aan zijn Mercedes kreeg, waardoor hij niet de beste tijd neer kon zetten. Bottas had tijdens de training onder meer problemen met blokkerende remmen. Het is maar te hopen voor Bottas dat zijn bolide te repareren is, zodat hij voor de volgende training betere tijden kan neerzetten. De tweede vrije training van de GP van Sakhir start vanavond om 18.30 uur. De race is op zondag, vanaf 18.10 uur. Voor meer informatie over het raceweekend, lees dan ons overzichtsartikel over de GP van Sakhir.