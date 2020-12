Nieuwe Hennessey Venom is niet wat het lijkt - Autoblog.nl

De naam Hennessey Venom staat synchroon aan het willen verbeteren van het snelheidsrecord. Dat geldt niet voor déze Hennessey Venom.

SSC heeft recent wel/niet bewezen dat ze de snelste auto ter wereld hebben. De Tuatara heeft hoe dan ook een indrukwekkende prestatie neergezet. Er zijn veel bedrijven die luchtweerstand willen verslaan op snelheden van meer dan 500 km/u. SSC, maar ook Bugatti met de Chiron SS en Koenigsegg met de Jesko Absolut lijken hun pijlen gericht te hebben op de titel ‘snelste auto ter wereld’. En dan is er nog Hennessey, die dit wil bereiken met de Venom F5.

Venom

Rondom die laatste is het een beetje stil. Dus na de hele heisa rondom SSC horen dat er een nieuwe Hennessey Venom is, klinkt alsof ze er weer vol voor gaan. Totdat je bedenkt wat het is. Een snelheidsrecord voor productieauto’s wordt het namelijk niet.

Ford F-150

Het is namelijk een Ford pickup-truck. De Ford F-150 is compleet vernieuwd voor dit jaar en modeljaar 2021. De F-150 is een topverkoper in de VS, met vele versies beschikbaar. De versie waar de petrolhead waarschijnlijk het meest vrolijk van wordt is de Raptor. De ‘snelle’ F-150 is sinds 2017 op de markt en heeft een 450 pk sterke 3.5 V6 EcoBoost aan boord. Een evolutie van deze aandrijflijn voor de nieuwe F-150 komt meer dan zeker beschikbaar.

TRX

Qua dikke pickup-trucks wordt het lastig om de F-150 Raptor ‘de dikste’ of ‘de krachtigste’ te maken. Met dank aan RAM. Hun nieuwe 1500 TRX heeft de blubberdikke supercharged 6.2 HEMI V8 aan boord die we kennen van de Hellcat-modellen. Hoe veel pk Ford uit die nieuwe F-150 Raptor gaat peuteren is niet bekend, maar meer dan de 712 van RAM lijkt ons ietwat sterk. Hulp is nabij met Hennessey en hun nieuwe Venom.

Venom F-150

Er is nog maar één foto van de nieuwe Hennessey Venom die het de RAM TRX moeilijk moet maken. De specs moeten echter het werk doen en die zijn er al wel. Het gaat niet meer om een 3.5 EcoBoost V6, maar een 5.0 V8. Dat lijkt ons de welbekende Coyote-motor die we kennen van de Mustang. Qua pk zit de Venom al dik boven de TRX, met 805 stuks. Dit is te danken aan een drie liter grote supercharger en een breed scala aan upgrades aan de intake, het benzinesysteem en een nieuwe uitlaat.

Dankzij vierwielaandrijving moet dat de Venom F-150 naar 96 km/u schieten in 3,6 seconden: dat is vrij bizar voor een pickup-truck. Dit alles terwijl de Venom F-150 vrij hoog op zijn veren is gezet: offroaden zou eventueel nog kunnen.

Duur

De all-in prijs van al dit moois wordt 149.500 dollar. Dat is even slikken, want dat betekent dat de Hennessey Venom F-150 meer dan twee keer zo duur is als de RAM TRX. Dat maakt de F-150 eigenlijk gelijk oninteressant. Bedenk wel dat mensen in de pickup-scene merktrouw zijn en de meest trouwe Ford-kopers nog liever een doodskist dan een RAM kopen. Of je durft gewoon veel geld uit te geven aan de dikste F-150 van het moment. De keuze is aan jou, als je in Amerika woont!