Autoblog advies: allround hot hatch voor 14.000 euro - Autoblog.nl

Wat is eigenlijk de meest verstandige én leuke allround hot hatch voor 14 mille? we slingerden de occasionsites aan en gingen op zoek!

Het voordeel van twee auto’s hebben is, dat je twee totaal verschillende auto’s voor de deur kunt zetten en altijd je automobiele behoefte kunt vervullen. Daarom bestaat de droomgarage van ondergetekende uit een Citroen C6 Exclusive en Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR. Alleen wat moet je doen als je terug gaat naar één auto? Dan wordt het nogal lastig.

Autoblog lezer Justin moet op dit moment ook terug naar één auto. Hij en zijn vriendin hebben op dit moment een Volkswagen Up en een Passat CC, je weet wel, zo’n fraaie Passerati. Echter, twee auto’s zijn op dit moment totaal niet nodig, dus ze moeten terug naar één wagen. Maar wat wordt het dan? Je zou simpel kunnen zeggen: zet de Up te koop en ga verder rijden in de Passat CC. Dat ís ook een optie. Maar de Passat CC is een grote en luxe auto, Justin wel eigenlijk graag een soort combinatie tussen het kwikzilverige karakter van de Up en nog meer performance dan de huidige Passat. Kortom, een heuse allround Hot Hatch.

De tabel met wensen en eisen van Justin kun je in onderstaande tabel zien:

Huidige auto’s Volkswagen Passat CC + Up! Koop of lease Koop Budget 14.000 euro Jaarkilometrage 10.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Van twee auto’s naar één Gezinssamenstelling 2 volwassenen No-go merken Opel en Ford

Volkswagen Golf GTI

€ 13.000

2011

105.000 km

Deze Volkswagen is de maatstaf in zijn klasse als het gaat om een allround hot hatch. De VW Golf GTI is in elk geval absoluut een geweldige kandidaat. Sinds de Golf V GTI althans (de III en IV waren miskleunen als GTI). De Golf VI borduurt voort op het recept van de V, maar vulde het nog wat fraaier in. Met name het interieur van de VI is een vooruitgang. Het mooie van de Golf GTI is dat je ‘m prima elke dag kunt gebruiken als een mak Golfje, maar als je wilt kun je er ook enorm leuk mee boenderen (bekijk de Golf VI rijtest hier).

Het aanbod in Nederland is enorm groot en er zijn veel mensen die er aan kunnen sleutelen. Onderdelen en upgrades zijn overal te verkrijgen. Kortom, een goed totaalpakket, deze Golf. Alleen kun je met het gestelde budget ook een Golf VII uit Duitsland halen. Die auto is zowel op sportief als comfort nog wat beter. De motor in die auto is ook wat betrouwbaarder (check hier het Golf VI aankoopadvies) en heeft nog betere rijeigenschappen.

Kia Pro_Cee’d GT (JD)

€ 13.950

2013

100.000 km

Nee, het is niet de snelste auto in dit rijtje. Integendeel, de prestaties van de Kia Pro_Cee’d GT vallen tegen als je’m vergelijkt met de Golf GTI (of sneller). Maar Kia was eerlijk met de naam voor de auto: GT en géén GTI. Dat was een beetje de consensus na de Kia Pro_Cee’d GT-rijtest. De 1.6 T-GDI motor is goed voor meer dan 200 pk, dus langzaam is de auto absoluut niet. De wegligging en rijeigenschappen zijn zelfs erg goed. Een hele fijne mix tussen comfort als het moet en sportiviteit als je wilt.

Over het algemeen zijn de Kia’s iets voordeliger in aanschaf en al helemaal in gebruik. Je kunt zelfs exemplaren vinden die nog resterende fabrieksgarantie hebben! De betrouwbaarheid van deze generatie staat sowieso op een hoog peil, getuige het Kia Cee’d aankoopadvies. Ook prettig: de standaarduitrusting. Zonder uitzondering zijn al deze auto’s afgeleverd met een hele hoop uitrusting zoals navigatie, panoramadak, grote wielen, xenon, stoelverwarming, parkeerhulp met camera en nog een hele hoop spulletjes zitten standaard op de snelste Pro_Cee’d.

Mazda 3 MPS (BL)

€ 12.500

2010

100.00 km

Wil je liever wat meer old-school sensaties in je Hot Hatch, klop even aan bij Mazda. De Mazda 3 MPS van deze generatie is in feite dezelfde auto als zijn voorganger, alleen een stuk verbeterd. De motor (een 2.3 DISI Turbo) is hetzelfde. Mocht je tuningsplannen hebben, 400 pk is mogelijk. De Mazda 3 MPS is een beetje bruusk en onbehouwen, mede daardoor is het misschien niet de ideale allround hot hatch, maar wel een heel leuke. Dat onbehouwen karakter geeft auto een zekere charme. Met name het koppel (standaard al 380 Nm!) maakt indruk.

Dat is dan ook meteen de USP van de auto, het relatief lage gewicht en de potige motor. Ondanks de Focus-genen is de Mazda 3 MPS nooit de leukste GTI geweest in zijn klasse. Deze generatie heeft ten opzichte van zijn voorganger wel het voordeel dat ‘ie veel minder roest, met behoud van de betrouwbaarheid (check hier ons Mazda 3 aankoopadvies). Daarmee is het subtiel dikke van de eerste generatie wel wat verloren gegaan. Verder alleen maar positief: de Mazda 3 is betrouwbaar en praktisch (vijf deuren standaard en de bagageruimte is groot.

Renault Mégane R.S. 250 Cup

€ 14.000

2013

125.000 km

Als je de leukste auto wil hebben, dan is de Mégane R.S. de enige optie. Er is een reden dat je de Mégane zoveel op trackday’s ziet. Ondanks dat de motor erg krachtig is (250 pk is standaard), is het het chassis dat het meest imponeert (ook tijdens de Mégane R.S.-rijtest met @Wouter). Zeker met het cup-chassis. Dat is bijna een verplichte optie. Het geeft de auto nóg wat meer scherpte. Qua comfort en verfijning is het geen Golf GTI-rivaal. Het is meer een 911 GT3 onder de hatchbacks, niet een 911 Turbo. Het kan nog wel lastig worden om er in Nederland eentje te vinden.

De paar exemplaren die wij vonden vallen nét in het budget. Wederom kan een bezoekje brengen aan onze oosterburen geen kwaad. Op zich is het erg leuk (en passend) dat de Mégane R.S. er alleen als coupé is geleverd, maar het is niet de meest praktische auto. De bagageruimte en ruimte op de achterbank van deze Renault zijn redelijk beperkt. Echt een allround Hot Hatch is het dus eigenlijk niet, maar als je twee zitplaatsen, een achterbank en heel veel lol zoekt: kijk niet verder! Er zijn wel wat aandachtspunten (check het Mégane R.S.-aankoopadvies), maar de meeste punten niet onoverkomelijk.

Seat Leon Cupra R (1P)

€ 12.950

2012

120.000 km

De Seat Leon Cupra R is een stukje praktischer dan de Mégane R.S. De Leon van deze generatie heeft altijd vijf deuren standaard. Het mooie van sportieve Seats is dat je een leukere aandrijflijn hebt, dan in de vergelijkbare Golf. De Leon Cupra R heeft niet een Golf GTI motor, maar de veel sterkere ‘CDL’, de motor uit de Golf R. De gewone Cupra is al het aanraden waard als allround hot hatch en de Cupra R doet er een schepje bovenop. Maak niet de fout door per ongeluk de Cupra 310 te kiezen, dat is een gechipte gewone Cupra.

Sowieso is het handig om even het Seat Leon-aankoopadvies door te nemen. De Cupra R heeft een straffer chassis, grotere wielen en grotere remmen. De Cupra R is alleen ná de facelift geleverd en had een beter dashboard dan de eerste serie Leons. Heel erg luxueus en fraai was het echter niet in deze Seat en de tijd heeft dat niet in andere perspectieven gezet. Integendeel. De sportkuipen zijn dan wel weer uitermate prettig. Uiteraard hebben we de Spaanse heethoofd gereden, de Leon Cupra R-rijtest bekijk je hier.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde (940)

€ 14.000

2011

85.000 km

De Alfa Romeo Giulietta heeft wel wat weg van de Seat Leon. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua concept. Het is de GTI-benadering, maar dan net op een andere manier. Absoluut ook een allround hot hatch. Ook de Giulietta is praktisch en dociel genoeg om elke dag mee op pad te zijn. Een groot verschil is dat de Alfa Romeo meer sjeu heeft dan de Leon. Het interieur is fraaier dan de Seat (was ook niet zo moeilijk), terwijl de Alfa net zo praktisch is. De Seat heeft alleen een zeer potente motor en de Alfa niet.

De 1.7 in deze Giulietta is op zich meer dan voldoende, ook om plezier mee te hebben. Het blok is alleen een stuk subtieler dan de meeste auto’s in dit lijstje. Lees: langzamer. Qua betrouwbaarheid hoef je je geen zorgen te maken over de Alfa Romeo, dat is conform de klasse. Echter, zo exotisch als de 147 GTA is de auto dan weer niet. Dus betrouwbaarder(check het Alfa Romeo Giulietta-aankoopadvies) en minder speciaal, getuige de Alfa Romeo Giulietta-rijtest die Wouter bijna 10 jaar gelden deed.

Doe de no-go: Opel Astra OPC (J)

€ 15.000

2013

140.000 km

Als je op zoek bent naar een allround hot hatch, is het eigenlijk nooit handig om Ford én Opel op no-go te zetten. Die twee merken zijn juist uitstekend in staat om een puike hot hatches te bouwen. Niet altijd ‘beter’ dan de Golf GTI, maar sowieso leuker. Bij de Opel Astra OPC is dat niet anders. Deze generatie Astra was zeer goed, maar gek genoeg keken niet zoveel mensen ernaar om. Zeker met de juiste opties zijn de specs om van te watertanden: dikke sportkuipen, Brembo-remmen, een sperdifferentieel, 20” velgen en een complete uitrusting.

Oh ja, 280 pk onder de kap! Dit ding rijdt rondjes om een Golf GTI. Qua uiterlijk is de Astra OPC origineler en fraaier. In Nederland zijn ze net niet in het budget te vinden, maar in Duitsland kun je gemakkelijk een mooi exemplaar vinden, verschepen en importeren naar Nederland voor minder dan 14.000 in totaal. Volgens de Opel Astra OPC-rijtest een paar jaar geleden was de prijs eigenlijk het enige nadeel, dus bekijk hier het Opel Astra-aankoopadvies en haal er eentje op uit Duitsland.

YOLO: Dodge Caliber SRT-4 (PM)

€ 11.500

2008

120.000 km

Als we de horizon verbreden, maar de eisen in het achterhoofd houden, komt deze auto in de buurt. De Dodge Caliber SRT-4 is de Muscle Car onder de hot hatches. Nou ja, hatches. Officieel is deze Dodge een soort crossover-hatchback-dinges-geval. De SRT-4 uitvoering van deze Caliber is een rare. Onder de kap heb je een aangepaste 2.4 viercilinder die we kunnen uit de Neon SRT-4 en Chrysler GT Cruiser. Deze is goed voor 280 pk in standaarduitvoering. Heel erg veel meer is prima mogelijk, deze blokken lijken van graniet gemaakt te zijn.

De stoelen zijn zeer prettig: groot, veel steun en comfortabel. De prestaties zijn uitstekend, mede dankzij het sper komt de auto goed van zijn plaats. Qua uiterlijk is de auto helemaal af: lekker dik. Nadelen? Ja, het interieur en de bouwkwaliteit van Dodge rond deze periode is knaak. Het blijft weliswaar heel, maar in Nederland vind je dit soort goedkope plastics alleen bij de Xenos. Sowieso vind je de Caliber SRT-4 zelden in Nederland.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!