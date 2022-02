Poetin bedankt; benzine wordt straks echt onbetaalbaar

Naast alle persoonlijke ellende die de mensen in Oekraïne doormaken nu Poetin zijn leger hun land binnen heeft gestuurd, gaan wij de gevolgen van de oorlog ook voelen. De benzine zal echt onbetaalbaar worden.

Al had iedereen het wel verwacht, het was vanochtend toch even schrikken toen we de kranten opensloegen (digitaal of analoog, het is immers 2022). Rusland was de grens met Oekraïne overgetrokken en de maandenlange dreiging was ineens geen dreiging meer. De shit is aan, zogezegd.

Waar het naartoe gaat weet alleen Poetin, maar het ziet er allemaal niet al te rooskleurig uit. En wat gaat het Westen doen? Militair ingrijpen, of alleen maar wat sancties en de aanval veroordelen. Dat zal de -nabije- toekomst moeten uitwijzen.

Eén ding weten we wel zeker; de benzine zal de komende tijd echt onbetaalbaar worden. Voor zover die dat al niet was natuurlijk…

Benzine dankzij Poetin naar 2,25 per liter

Consumentencollectief United Consumers weet het zeker, binnen nu en een paar dagen zal de adviesprijs voor een litertje benzine uitkomen op 2,25. Voor de ouderen onder ons, dat is 4,95 gulden voor een litertje. In 2002, toen de gulden moest plaatsmaken voor onze eenheidsmunt, was de benzine 2 piek. Scheelt nogal.

Vlak na de aanval zag je de prijs van een vat ruwe olie al flink oplopen. Voor een vaatje met 159 liter Brent olie betaalde je vanmorgen bijna 8% meer dan gisteren, 105 dollar en 32 cent om precies te zijn. Daarom zullen de pomphouders hun prijzen morgen ook gaan verhogen, denkt United Consumers. Dank Poetin…

Gaat de benzine straks 5 euro kosten?

Dat denken de kenners niet. De prijs van een liter benzine zal niet met dubbeltjes (da’s een oud woord voor muntjes van 10 cent) tegelijk gaan oplopen. Oliehandelaren voelden de spanningen en de aanval natuurlijk ook al aankomen en hebben daarop geanticipeerd door veel in te slaan.

En oh ja, mocht je nou denken dat de dure benzine alleen door Poetin komt, dan heb je het natuurlijk mis. Ook de Nederlandse staat zorgt voor een hoge prijs; van een benzineprijs van € 2,19 is ongeveer €1,19 accijns en btw. Laat die ook maar even op je inwerken.

Wordt de benzine nooit meer goedkoper?

De benzine zal volgens United Consumers niet altijd op dit absurd hoge prijsniveau blijven hangen. Als de toekomst heeft uitgewezen wat er met Oekraïne gaat gebeuren en de pijpleidingen weer open gaan, zal de prijs weer zakken.

Maar reken je niet te vroeg rijk, dat gaat voorlopig nog wel even duren. Misschien zakt de prijs wel iets, maar de komende tijd zal de prijs van een liter benzine zeker boven de 2 euro blijven steken.

Tja. Leuker kunnen we het helaas niet maken. En ook niet makkelijker.