Max Verstappen was liefst een spierbundel geweest

MV33 is jaloers op het lijf van Rico Verhoeven.

Sporten en gezond leven is tegenwoordig een witheet issue in de samenleving. Je moet dikke spieren hebben, anders tel je niet mee. Ga een dagje naar het park en de fluorescerende sportkleding springt je links en rechts tegemoet. Ook de Formule 1 ontkomt niet aan deze trend, ondanks het feit dat de sport nota bene regelgeving heeft bedacht om zwaardere coureurs niet langer te benadelen ten opzichte van lichtgewichten. Maurizio Arrivabene had het laatst over de verbeterde fitheid van Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton is een vega-hipster en de honingdas bikt alleen maar vet. Maar hoe zit het eigenlijk met Max Verstappen? In Men’s Health geeft de Nederlander uitsluitsel over zijn voeding en sportschema.

Zoals bekend moet je als coureur behoorlijk fit zijn. Oké, het is geen wielrennen of atletiek, maar een kleine twee uur met volle concentratie rondrijden in de hitte van Singapore is geen peulenschil. Max traint hiervoor zijn nek met een speciaal harnas, om de G-krachten op te kunnen vangen. Vijf tot twintig kilo hangt hij aan zijn noggin’, om in alle richtingen de spiermassa te shockeren. Andere spiergroepen traint MV33 op crossfitesque wijze, met weinig gewicht en eindeloos veel repetities. Daarnaast doet Max vooral veel cardio: naar eigen zeggen twee sessies per dag, zes dagen in de week. Max ‘mag’ maximaal 73 kilo wegen.

Zelf vind de Nederlander het wel jammer dat hij op deze manier moet trainen. Liefst zou hij de zware gewichten erbij pakken en eruit zien als boksmeneer Rico Verhoeven:

Dat [max 73 Kg mogen wegen] vind ik soms best jammer. Ik ben best dun. Het liefst had ik eruitgezien als Rico Verhoeven. Maar die zou dan weer nooit in een F1-auto passen.

Qua voeding zet MV33 vooral in op de beste vriend van elke sporter: kip. Lekker eiwitten knagen zonder al teveel ongewenste voedingstoffen erbij. Toch is Max’ dieet (nog) niet héél diehard: als 20-jarige komt hij er nog mee weg af en toe een keer naar de Griek te gaan of een vette burger in zijn nek te duwen. Enfin, voor degenen die erop gehoopt hadden: op de cover van het fitnessblad staat Max niet in blote bast te flexen, maar met zijn racekloffie aan. Wel had hij kennelijk een testdag uitgekozen voor de shoot, waarop hij tig rondjes in de auto gedaan had. Flink wat vocht verliezen om zo skinny mogelijk te zijn, we hebben je door Max!