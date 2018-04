Waarom Daniel Ricciardo geen baklap is

De honingdas doet er alles aan om niet door Max Verstappen opgegeten te worden als ontbijt.

Vorig jaar was er even behoorlijk veel focus op het gewicht van de F1 coureurs. Door alle technologie in de auto’s en dan met name het elektrospul, zijn de bolides voor F1-begrippen inmiddels behoorlijk zwaarlijvig geworden. Daardoor kwam er nog meer druk te staan op de coureurs om niet hetzelfde te doen. Deden ze dat namelijk wel, kwamen ze in combinatie met het gewicht van de auto boven het door de FIA opgelegde minimumgewicht van auto plus rijder uit. Niet wat je wilt, want het doel is juist zo ver mogelijk ónder die limiet te zitten, opdat je de auto perfect kan balanceren met extra ballast om zodoende precies op het minimumgewicht uit te komen.

Dit jaar zijn er nieuwe regels ingevoerd met betrekking tot het gewicht van de auto’s om grotere (en zwaardere) coureurs geen nadeel te geven ten opzichte van hun concurrenten met kleinere afmetingen. Dit is onder andere goed nieuws voor het Red Bull duo. Met 1.80 meter per stuk horen Max en Daniel niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk tot de grotere jongens van het veld.

De noodzaak om een fitb0i te zijn is er dus een beetje af bij de coureurs, maar Daniel Ricciardo is niet van plan om een dikke das te worden. Om het hoofd te bieden aan extra kilo’s startte de Ozzie vorig jaar met een ketogeen dieet. Hierbij slok je ontiegelijk veel vet naar binnen. Klinkt tegenstrijdig, daar jullie zullen weten dat één gram koolhydraat en één gram eiwit beide vier calorieën leveren, maar één gram vet negen calorieën. De gedachte achter een ketogeen dieet is echter je insulinespiegel op een constant niveau houden, waardoor je (onder andere) geen pieken en dalen hebt in je attentiespanne. Ricciardo zegt dat hij zich senang voelt bij zijn nieuwe voedsel.

Toch hebben wij onze vraagtekens. Daniel doet het dieet nu een jaar, en werd vorig jaar in de kwalificaties snoeihard verslagen door Verstappen. In 2016 was dat nog andersom. Misschien moet Daniel op zaterdag voor de kwalificatie dus toch even een Mars Icecream in zijn nek duwen. Volg jij ook een dieet?