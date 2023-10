Hehe, eindelijk een BMW Z4 voor puristen

Een BMW Z4 voor puristen is aanstaande!

Op dit moment is BMW een van de weinige fabrikanten die een betaalbare roadster in de aanbieding heeft. De huidige BMW Z4 (G29) is er namelijk al vanaf 62.445 euro. Dat lijkt een hele hoop, maar een beetje Golf GTI kost tegenwoordig ook al 57 mille. Dus in verhouding valt het relatief mee.

De Z4 heeft een lange motorkap, korte achterzijde en strikt twee stoelen. Daarmee is het een typische roadster. Er is echter één nadeel: het zijn allemaal automaten. De sDrive20i (197 pk), sDrive30i (258 pk) én M40i (340 pk) hebben allemaal een achttraps automaat van ZF.

BMW Z4 voor puristen

Nu is dat een heel erg goede automaat, dus het is niet zozeer een slechte zaak. Mede dankzij de automaat kan de CO2-uitstoot lekker laag blijven. De automaat heeft meer overbrengingen en is beter programmeerbaar. Ideaal om de laatste grammetjes uitstoot te besparen.

Maar voor de liefhebber staat de Z4 met handbak dan toch op komst. Dat meldt het Spaanse Motor.es. Die hebben een pre-facelift BMW Z4 gespot, die werd getest door enkele BMW technici. Volgens hen was er onmiskenbaar het geluid van een handgeschakelde transmissie aanwezig.

Nu zal de oplettende lezer er ons op attenderen dat de pre-facelift leverbaar was met handbak, maar het gaat in dit geval om de dikke zescilinder, de Z4 M40i. Die is altijd voorzien geweest van een automaat.

Maart 2024

Volgen ynguldyn op Bimmerpost staat de Z4 M40i met handbak op komst voor maart 2024, dus over minder dan een half jaar dus. Het is niet heel erg vreemd, want de Toyota Supra is immers ook leverbaar met een handbak. De Supra en Z4 worden samen in Oostenrijk bij Magna-Steyr gebouwd.

Leuk weetje, naast de Supra en Z4 bouwt Magna-Steyr ook de Mercedes-Benz G-Klasse, twee Jaguar crossovers (de E-Pace en de I-Pace) plus de nieuwe Fisker Ocean.

Zoals gezegd, er zijn handgeschakelde Z4’s geweest. In combinatie met de sDrive20i-uitvoering kon je daarvoor kiezen. Op Marktplaats vonden we er zegge en schrijve eentje, je kan de advertentie hier bekijken.

Of de BMW Z4 voor puristen naar Nederland komt, is niet bekend. Autoblog heeft bij BMW Nederland de vraag uitstaan over de handgeschakelde Z4 M40i, als wij meer weten zullen we dit artikel direct voorzien van een update.

