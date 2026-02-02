Max Verstappen wordt gewoon weer kampioen komend jaar

Dat is toch wel het idee bij sommige zeer goed ingevoerde bronnen…

De échte start van het nieuwe Formule 1-seizoen duurt nog tot 8 maart, maar er wordt langzaamaan steeds meer bekend over de nieuwe auto’s. En deze zijn ook echt nieuw, dit jaar staat in het teken van en enorme wijziging van de regelementen.

Daarover hebben we het al vaak gehad, maar nu hebben we goed nieuws voor de Formule 1-fan met een oranje bril. Of een zwart-geel-rode. Of een rood-witte. Enfin, de supporter die Max Verstappen het liefste ziet winnen.

Max Verstappen gaat namelijk ook in het nieuwe seizoen weer als een spreekwoordelijke kogel. En je weet, met een snelle auto is er niemand die ons Max kan stoppen. Maar hoe weten we nou dat Verstappen een snelle bolide heeft het komende seizoen? Nou, dat zegt de voormalig strategie-engineer van Aston Martin, Bernie Collins. En die heeft er verstand van.

Zij zag Max na de besloten tests op Barcelona uitstappen met zijn kenmerkende glimlach. De glimlach die op zijn gezicht zit als hij weet dat het goed zit. “Hij weet een stuk meer dan wij“, zegt ze.

Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, zoals Max zelf ook zegt, maar dat is er altijd. Feit is dat iedereen vooraf dacht dat de nieuwe RBPT-Ford krachtbron er na een paar rondjes de brui aan zou geven en niet vooruit te branden zou zijn, maar dat dit niet zo is. Max reed de zevende tijd, maar belangrijker, de auto reed 118 ronden met hem achter het stuur en met Hadjar al 185. En hij is niet kapot gegaan.

Daarom durven wij het wel aan; Max wordt gewoon weer kampioen. En zo niet, dan zitten we ernaast en zal @wouter op gepaste wijze zijn excuses aanbieden. Als je daar nog leuke ideeën voor hebt, laat ze dan weten in de comments!!

Zo wordt het toch nog een spannend seizoen. Zeker voor Wouter, haha!