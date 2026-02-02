Max Verstappen wordt gewoon weer kampioen komend jaar

Dat is toch wel het idee bij sommige zeer goed ingevoerde bronnen…
De échte start van het nieuwe Formule 1-seizoen duurt nog tot 8 maart, maar er wordt langzaamaan steeds meer bekend over de nieuwe auto’s. En deze zijn ook echt nieuw, dit jaar staat in het teken van en enorme wijziging van de regelementen.
Daarover hebben we het al vaak gehad, maar nu hebben we goed nieuws voor de Formule 1-fan met een oranje bril. Of een zwart-geel-rode. Of een rood-witte. Enfin, de supporter die Max Verstappen het liefste ziet winnen.
Max Verstappen gaat namelijk ook in het nieuwe seizoen weer als een spreekwoordelijke kogel. En je weet, met een snelle auto is er niemand die ons Max kan stoppen. Maar hoe weten we nou dat Verstappen een snelle bolide heeft het komende seizoen? Nou, dat zegt de voormalig strategie-engineer van Aston Martin, Bernie Collins. En die heeft er verstand van.
Zij zag Max na de besloten tests op Barcelona uitstappen met zijn kenmerkende glimlach. De glimlach die op zijn gezicht zit als hij weet dat het goed zit. “Hij weet een stuk meer dan wij“, zegt ze.
Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, zoals Max zelf ook zegt, maar dat is er altijd. Feit is dat iedereen vooraf dacht dat de nieuwe RBPT-Ford krachtbron er na een paar rondjes de brui aan zou geven en niet vooruit te branden zou zijn, maar dat dit niet zo is. Max reed de zevende tijd, maar belangrijker, de auto reed 118 ronden met hem achter het stuur en met Hadjar al 185. En hij is niet kapot gegaan.
Daarom durven wij het wel aan; Max wordt gewoon weer kampioen. En zo niet, dan zitten we ernaast en zal @wouter op gepaste wijze zijn excuses aanbieden. Als je daar nog leuke ideeën voor hebt, laat ze dan weten in de comments!!
Zo wordt het toch nog een spannend seizoen. Zeker voor Wouter, haha!
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
Het is geen Ford motor, Ford levert het elektrische gedeelte.
metalmike zegt
Het is inderdaad geen Ford motor, maar ze doen ook niet enkel het elektrische gedeelte:
“While Red Bull has developed the combustion engine, Ford has four engineers embedded with Red Bull Ford Powertrains in Milton Keynes, U.K, although the number fluctuates as the projects change and additional work is carried out in the U.S. One Ford engineer has developed a controls model that’s used in Red Bull’s simulator to represent how the powertrain will behave come race day. It runs 1,000 times quicker than real time, ensuring the drivers get an accurate representation of how it reacts. Other team members specialize in the strategy that determines when it’s most effective to use the electric motor assist.
Tapping its in-house 3D-printing expertise, Ford will supply 12 parts for each power unit, including the turbocharger’s turbine housing, the electric motor housing and end caps, and the three-to-one exhaust collectors, among other parts. The steel, aluminum, and titanium components are made through direct-metal laser sintering, a form of powder-bed fusion, in Redford, Michigan.”
mashell zegt
De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft… Het is een nogal dunne basis voor deze conclusie. In de F1 geldt (net als overal) wie het laatst glimlacht, lacht het best.
JanJansen zegt
Ik ben nog niet overtuigd.
De topsnelheid van de RB was 344 km/uur, die van de Mercedes 347 km/uur.
Nou zegt dat niet het hele verhaal, want met hoeveel vleugel reden ze? Wat zeker is, de Mercedes krachtbron is zeker niet slecht.
mrrobot zegt
Antonelli WDC 2026