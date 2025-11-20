Met dit racenummer wil Max Verstappen volgend jaar rijden

Max is in 2026 waarschijnlijk niet meer nummer 1, maar ook niet nummer 33…

Het racenummer van Max Verstappen is sinds 2022 ‘1’, omdat hij de regerend wereldkampioen is. Het lijkt er echter sterk op dat onze held deze positie gaat verliezen. Er moeten hele rare dingen gebeuren wil Max nog kampioen worden dit jaar. Nu zijn er wel vaker rare dingen gebeurd in de Formule 1, maar toch, de kans is heel klein.

Dat betekent dus dat Max moet gaan nadenken over een nieuw racenummer. Daar is hij niet heel erg mee bezig, maar hij weet al wel welk racenummer hij wil. Zijn lievelingsnummer is namelijk 3. Dit was ook altijd zijn racenummer voordat hij 10 jaar geleden zijn Formule 1-debuut maakte.

Waarom reed hij dan eerst met ’33’ als racenummer? Nou, dat is de schuld van Daniel Ricciardo. Die had nummer 3 al geclaimd. Inmiddels is de Australiër van het toneel verdwenen, maar officieel maakt hij nog wel aanspraak op zijn racenummer. Er is namelijk een regel dat een racenummer pas na 2 jaar geclaimd mag worden door een andere coureur.

Gelukkig is Daniel Ricciardo de beroerdste niet, dus als Max het vriendelijk vraagt mag hij waarschijnlijk wel het racenummer overnemen. Het is inmiddels duidelijk dat Ricciardo zijn helm definitief in de wilgen heeft gehangen. Dan heeft Max alleen nog maar toestemming nodig van de FIA.

Is dit allemaal belangrijk? Totaal niet, maar dat vindt Verstappen zelf ook. “Ik zie het in de winter wel. Zoveel maakt het me uiteindelijk ook niet uit,” aldus Max. Wat is ‘ie toch lekker nuchter gebleven.

Bron: Telegraaf