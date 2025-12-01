Daar kan Max zelf niks aan doen, helaas.

Het hoeft helaas niemand meer te verbazen: een kleine maar luidruchtige groep zogenaamd “fanatieke” fans van Max Verstappen gedraagt zich online als asociale Tokkies. Kimi Antonelli merkte dat deze week pijnlijk. De jonge Mercedes-coureur werd na de Grand Prix in Qatar zó heftig belaagd dat hij zijn sociale media volledig heeft uitgezet.

Antonelli verloor in de voorlaatste ronde de controle over zijn wagen en kwam buiten de baan terecht, waardoor Lando Norris voorbij kon. Dat hoort bij racen, zeker in een sport waar millimeters tellen.

Toch ontstond online vrijwel meteen het verhaal dat Antonelli dit opzettelijk zou hebben gedaan. Een gerucht dat binnen no-time werd opgepakt en verspreid door accounts die zich online als Verstappen-supporter profileren.

Fans Max Verstappen zijn asociale Tokkies

Wat daarna volgde, ging alle perken te buiten. Meer dan duizend berichten vol scheldpartijen, haat en zelfs doodsbedreigingen stroomden zijn inbox binnen. Niet subtiel, niet dubbelzinnig, maar frontaal en gericht op iemand die niets anders had gedaan dan een fout maken in een race. En vergeet niet dat Kimi pas 18 is hè?

De beschuldigingen die dit veroorzaakten, zijn inmiddels ingetrokken. Er werd erkend dat de beelden anders waren dan aanvankelijk werd gedacht. Maar het kwaad was al geschied. Antonelli besloot zijn accounts op zwart te zetten om zichzelf te beschermen en de stroom aan bedreigingen af te snijden.

Het incident laat zien hoe snel het kan ontsporen. Eén verkeerd geïnterpreteerd moment, één beschuldiging die wordt opgepikt, en binnen een paar uur verandert sport in persoonlijke ellende. En wie er ook gelijk heeft op de baan, online zijn er grenzen. Die zijn hier met groot gemak overschreden door de ‘fans’ van Max Verstappen.