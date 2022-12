Deze carbon Bugatti is echt en hartstikke betaalbaar

Alles is relatief, maar 85 mille voor een echte functionerende carbon Bugatti is niet verkeerd, toch?

Bugatti’s zijn nooit echt goedkoop. Het is immers het meest prestigieuze merk dat er is. Natuurlijk, Ferrari, Porsche en Lamborghini zijn geweldig, maar Bugatti staat even een stapje of twee, drie hoger.

Dit betekent dat de accessoires en andere items die bij het merk ook heel erg duur zijn. Het zou natuurlijk raar zijn als Bugatti gaat samenwerken met merken als Bic, Tupperware of Playmobil. Nee, bij Bugatti werken ze samen met The Little Car Company. Die hebben in opdracht van Bugatti the de Baby Bugatti II gemaakt. Dat model werd in 2019 al onthuld en was direct uitverkocht.

Schaalmodel

De Baby Bugatti II is een schaalmodel op basis van de Bugatti Type 35. Het is echter geen 1 op 18 model, maar veel groter. Het speciaaltje is namelijk 75% van de échte Type 35. Je kan er dus ook inzitten, alhoewel je kind er waarschijnlijk beter in past.

Nu hebben we de Baby Bugatti II Carbon Edition voor je. Dat is een speciale editie om de Bugatti Mistral te eren. Je kan namelijk zo’n Carbon Edition alleen bestellen als je een Mistral mág bestellen.

Prijs carbon Bugatti

het idee van de Carbon Edition is vrij helder: je hebt dezelfde auto, maar dan geheel van koolstofvezel. De details van het voertuigje zijn om van te likkebaarden. De Franse vlag is met Franse slag, eh, met de hand erop geschilderd. Waarschijnlijk om de vermoedelijke wereldkampioen van Qatar 2022 te eren.

De koplampen lijken eveneens heel erg retro te zijn, maar dat zijn dus gewoon hypermoderne LEDs. Ook ligt er een moderne motor in. De Bugatti Mistral eert de laatste Bugatti met W16-motor, maar helaas ligt er geen miniatuur-zestiencilinder in.

Nee, een 13,4 pk sterke elektromotor moet zorgen voor de voorwaartse beweging. De topsnelheid bedraagt 70 km/u. Wat de actieradius is van de 2,8 kWh-batterij, geen idee. Wat wel bekend is, is de prijs: 80 mille in euro’s.

Meer lezen? Dit zijn de duurste auto’s die vorig jaar op kenteken werden gezet!