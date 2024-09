130 km/u pas volgend jaar

Minister Madlener heeft meer tijd nodig om te bedenken hoe hij die belofte gaat fiksen

Zojuist is het koffertje de Tweede Kamer ingeloodst door minister van Financiën Heinen. De Bovag en ANWB waren vanmorgen al bang voor wat daar in zat. de presentatie betekent dat we eindelijk mogen zien hoe het huishoudboekje van het kabinet voor 2025 er uit gaat zien. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat dit betekent voor de autobezitter en voor het verkeer de komende tijd. We zetten een aantal dingen voor jullie op een rijtje die duidelijk worden in de plannen.

130 km/u komt echt volgend jaar pas

Eind 2024 komt IenW met de Actieagenda Auto, met daarin de maatregelen die IenW daarvoor op korte en lange termijn neemt. Samen met decentrale overheden, EU, markt, kennisinstellingen en andere partners. De aanpak voor 130 km/uur is onderdeel van de Actieagenda. eind 2024 horen we dus pas hoe het met 130 km/u gaat aflopen!

Stap maar in die auto want de trein wordt duurder

Jazeker, het treinkaartje mag in 2025 ook weer duurder worden, 6% zelfs. Dus het alternatief voor de auto en daarmee de files wordt ook volgend jaar niet interessanter gemaakt. Daarnaast werd vanmorgen al duidelijk dat er door dit kabinet ook gesnoeid wordt in het Openbaar Vervoer in de grote steden. In totaal moet hier ook 110 miljoen euro bezuinigd worden. Dat betekent natuurlijk ook niet meer zitplaatsen in die overvolle tram, bus of metro. Jammer voor de automobilist die echt veroordeeld is tot de auto, want die staat achter iemand in de file die ook in het OV had kunnen zitten.

2 miljard aan BPM verwacht het kabinet te ontvangen in 2025

2025 zal ook weer een lekker BPM jaar worden. 2 miljard gaan we met zijn allen betalen aan BPM bij de aanschaf van nieuwe auto’s en motoren. Daarnaast wordt nog eens een keer bevestigd in de miljoenennota wat we al wisten. De BPM vrijstelling op bestelauto’s gaat natuurlijk per 2025 verdwijnen, dus ook de bedrijfswagenmarkt gaat bijdragen aan dit BPM bedrag.

Kabinet bevestigt nogmaals brandstofaccijnskorting

Als één van de positieve koopkrachtmaatregelen benoemt het kabinet het al eerder bekende verlengen van de korting op de brandstofaccijnzen voor 2025. Wel moet er serieus rekening mee gehouden worden dat deze korting na 2025 verdwijnt. Want voor 2026 wordt deze al genoemd als lastenverzwaring!

Het licht moet weer aan ’s nachts op de snelweg

In de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lezen we een opvallende passage op basis van een eerder aangenomen motie

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om in het belang van de verkeersveiligheid zo snel mogelijk de snelwegverlichting ’s nachts in te schakelen, zo mogelijk al komend winterseizoen bij ongunstige weersomstandigheden in combinatie met monitoring Miljoenennota begroting Min IenW

Als je wilt weten hoe het zit met de motorrijtuigenbelasting voor ev’s daar hebben we zojuist een artikel over geschreven!