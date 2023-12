Dit is de állerlaatste Gymkhana met Ken Block

Ken Block is niet meer in ons midden, maar postuum wordt er nog één laatste Gymkhana-video uitgebracht.

Voor autoliefhebbers was het een van de meest schokkende momenten van het jaar: de plotselinge dood van Ken Block in januari. De beste man haalde met grote regelmaat riskante stunts uit, maar toch komt dergelijk nieuws altijd onverwacht. Gelukkig laat hij een mooi nalatenschap na. Je zou kunnen zeggen: hij heeft zijn sporen nagelaten.

Het nalatenschap van Ken Block wordt nu nog verder uitgebreid, want postuum verschijnt nu het allerlaatste deel in de Gymkhana-reeks. Deze video had Ken Block opgenomen in november 2022, een kleine anderhalve maand voor zijn dood.

Net als in het vorige deel vertoont Ken Block zijn kunsten niet met een Ford of een Subaru, maar met de Audi S1 Hoonitron. Dit is een volledig elektrisch driftmonster met 680 pk, speciaal gebouwd voor Ken Block.

Dankzij het feit dat er op zowel de vooras als de achteras een elektromotor zit kan de Hoonitron een bijzonder kunstje vertonen. In het begin van de video draaien de voor- en achterwielen in tegengestelde richting voor een unieke dubbele burnout. Verder worden we natuurlijk getrakteerd op ouderwets driftwerk in de video.

Waar Las Vegas de laatste keer het toneel vormde voor de Electrikhana-video, is nu Mexico City de plek waar Ken Block zijn bandensporen achterlaat. De video behoeft verder geen nadere toelichting, dus we zouden zeggen: geniet voor de allerlaatste keer van de driftkunsten van Ken Block.