Mazda 6 of Alfa Giulia: wat moet je kiezen?

In de categorie buitenbeentjes zijn de Mazda 6 en Alfa Giulia schromelijk onderschat. Welke moet bij jou op de inrit komen te staan?

Het is een vraag die veel Alfa-eigenaren naar hun hoofd krijgen: waarom rijd je geen Mazda? Dat heeft ondergetekende proefondervindelijk vast kunnen stellen. Natuurlijk is het geweldig om al die werkplaats facturen te ontvangen. Een echte Alfa-liefhebber heeft immers een multomap met Alfa Romeo-logo erin gestanst. Gebruik je die ook eens.

Overeenkomsten

Nu zijn er stiekem best wat overeenkomsten tussen Alfa Romeo en Mazda, ondanks de compleet verschillende geschiedenisverhalen van de merken. Zowel Mazda als Alfa lijken net iets meer om bepaalde zaken als uitstraling en wegligging te geven. Beide merken leveren best veel waar voor hun geld, zeker in vergelijk met de Duitse concurrenten.

50.000 euro

En als je door de prijslijsten gaat, zie je dat je voor precies 50 mille een hele dikke uitvoering hebt. Kortom: moet je gaan voor het nieuwe Alfa of heeft het oude echte Alfa nog voldoende talenten om relevant te zijn?

Geheel ter lering en vermaak zetten we ze naast elkaar:

Auto: Alfa Romeo Mazda Giulia (952) 6 (GJ) 2.0T Ti 2.5 SkyActiv Signature Catalogusprijs: € 50.980 € 50.790 Fiscale prijs: € 49.900 € 49.850 Leasetarief: € 825 € 800 Vermogen: 200 pk bij 4.500 tpm 194 pk bij 6.000 tpm Koppel: 330 Nm bij 1.750 tpm 258 Nm bij 4.000 tpm Topsnelheid: 230 km/u 223 km/u 0-100 km/u: 6,6 sec. 8,1 sec. Verbruik: 6,4 l/100km 6,7 l/100km CO2 uitstoot: 144 g/km 153 g/km

In beide gevallen gingen we uit van een leasetermijn van 48 maanden met een jaarkilometrage van 25.000 km.

Uiterlijk

Dit is natuurlijk heel erg persoonlijk. Toch moet het gezegd worden, de Alfa Romeo Giulia wordt fraai oud(er). Wellicht omdat ze niet op elke hoek van de straat staan, is het bijna een exotische verschijning. De lijnvoering is niet zo fraai als bij de 159, maar de proporties zijn beter. De voorwielen zitten ver naar voren, met de juiste RWD-stance, zoals dat zo mooi heet. Wel is het model erg gevoelig voor een goede kleur (liefst donker) en goed setje velgen. Met een donkerrode Ti kun je eigenlijk niet de fout in gaan.

De Mazda is eveneens een auto die bijzonder goed opdroogt. Je zou het niet zeggen, maar de Japanner is bijna bejaard aan het worden: de auto is er al sinds 2012! Toch komt de auto niet zo ouderwets over. De auto heeft in de tussentijd meerdere facelifts gehad, die redelijk goed hebben uitgepakt. Het is een typische Mazda en in het het Soul Red nog een fraaie auto. Het maakt een enorm verschil met een grijze of zwarte. Qua lijnvoering is de Mazda misschien zelfs fraaier, maar de proprties van de Alfa moet de Mazda ontberen. Dat komt goed bij de volgende generatie.

Interieur

De Alfa Romeo was tijdens de introductie al niet de meest moderne auto als het ging om het interieur. Nu is het maar de vraag hoe erg het is anno 2020. Apple Carplay kan gewoon aangesloten worden, wat heeft een mens nog meer nodig? Ook is de infotainment onlangs verbeterd. Zoals wel vaker bij een Alfa Romeo kun je best gaan voor een gewaagde kleur leer, de auto kan het hebben. Qua fit and finish is het geen Duitser, maar het verschil is ook weer niet groot genoeg om de Giulia ervoor te laten staan.

Het interieur van de Mazda 6 is bijzonder netjes voor zijn klasse. Het zit qua materiaalgebruik tussen ‘normaal’ en ‘premium’ in. Qua design is het vrij strak, met fraaie plastics en prima afwerking. QUa infotainment is het niet heel erg slecht, maar het is duidelijk niet Duits Premium en behoorlijk verouderd. Wat ook niet Duits premium is, is de aankleding: je hebt niet alleen leer op de stoelen, maar ook op het dashboard. Stijlvol!

Techniek en rijden:

Hier is het grootste verschil te zien. Het is een schoolvoorbeeld van hoe vertekenend standaardopgaven kunnen zijn. Beide auto’s zijn strakke sedans met zo’n 200 pk voor 50 mille. De Alfa Romeo heeft een 2.0 viercilinder met turbo. Deze is behoorlijk vroeg bij de les en sleurt er behoorlijk aan dankzij het koppel van 330 Nm. De transmissie is een achttraps automaat van ZF, die de krachten overbrengt op de achterwielen. Nu is driften niet mogelijk, vanwege een overijverige ESP, maar achterwielaandrijving is ook lekker als je normaal rijdt. Dat konden wij ondervinden tijdens onze duurtestperiode met de Alfa. Dankzij de ideale gewichtsverdeling is het bochtengedrag uitstekend, zonder dat de Giulia oncomfortabel wordt.

De Mazda is compleet anders. De cilinderinhoud is een halve liter groter: 2.5 liter. Maar nog altijd is het een viercilinder. Echter, in plaats van een turbo wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke aanzuiging. Leuk op een Porsche, maar die 194 pk lijken zijn een stuk lastiger te vinden: helemaal bovenin de toeren moeten ze ergens zitten. Natuurlijk heb je wel het voordeel van een lineaire vermogensopbouw en directe gaspedaalrespons, maar een sportmotor is dit niet. De wegligging is voor een voorwielaandrijver nog altijd bovengemiddeld goed te noemen. Qua prestaties blijft de Mazda wel flink achter.

Uitrusting

Hierover kunnen we kort zijn: de Mazda is veel luxer. Denk aan elektrische bedienbare stoelen met geheugen, LED-koplampen flippers aan het stuurwiel, achterbank verwarming, ventilatie voor de voorstoelen en een schuif kanteldak zijn items die de Mazda wel heeft en de Alfa niet.

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het niet zoveel uitmaakt. Niet alleen omdat de Alfa Romeo in motorisch opzicht meer te beiden heeft, maar omdat het verschil met een Audi A4 en BMW 3 Serie enorm is. Het zijn in dat opzicht beide koopjes. Oh, en voordat de traditionele Alfa grappen eraan komen: de Giulia heeft 5 jaar fabrieksgarantie, de Mazda 6 heeft drie jaar garantie.

Conclusie

Dus welke moet je kiezen? Dat is een beetje van je persoonlijke smaak afhankelijk. Als je kan leasen, kijk je waarschijnlijk naar geen van beiden. Een A4 of 3 Serie is relatief voordelig in de lease. Uiteraard is er ook een budget leaseknaller in de vorm van een Tesla Model 3: die kun je tegen interessante bijtellingstarieven rijden, wel merk je aan het goedkoop aandoende interieur dat je geen premium auto hebt gekozen, terwijl de Alfa en Mazda juist daar wél tegenaan schurken.

Het is voornamelijk een bewijs dat er nog altijd interessante auto’s te koop zijn. Als je iets verder kijkt dan de gebaande paden zijn er showrooms in Nederland die je een auto verkopen waar je nog een ouderwetse grimas op je gezicht krijgt. Dat is ook wat waard.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Welke niet BMW 3 Serie geniet uw voorkeur? En misschien wel het belangrijkste: waarom? Laat het weten, in de comments!