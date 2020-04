Dit is de goedkoopste Clio V6 van Nederland

Jazeker, er is een ‘goedkoopste’ Clio V6 van Nederland. Alle andere Clio V6’en zijn namelijk duurder.

Eigenlijk is het nauwelijks te bevatten dat sommige brave automerken zich bezig hebben gehouden met knotsgekke projecten. Denk aan Alfa Romeo met de SZ, 8C en 4C bijvoorbeeld. Of wat te denken van Ford (GT) en Opel (Speedster). In veel gevallen zit er een bepaalde logica achter, hoe dun de beredenering mag zijn.

Paddenstoelen in de spacecake

In het geval van de Renault Clio V6 kan het niet anders zijn dan dat er veel te veel paddenstoelen door de spacecake aanwezig was. Er is namelijk geen enkele verklaring voor Renault geweest om te denken: “Ja, die Clio V6 concept auto mag wel in productie gaan.”. Dat is namelijk eigenlijk precies wat er gebeurd is.

Ton in guldens

De Clio V6 is ook in Nederland geleverd. Voor iets meer dan een ton in guldens of een halve ton in Euro’s kon je zo’n kekke Clio aan je collectie toevoegen. Dat deden overigens weinig mensen, want een halve ton is veel geld ‘voor een Clio’. Dat was natuurlijk een arrogante houding omdat je het niet durfde en maar een normale GTI kocht.

Tom Walkinshaw Racing

Want ondanks de badge en de gelijkenissen, heeft de Clio V6 bijna niets met de reguliere Clio te maken. De auto werd door TWR ontwikkeld en gebouwd. De motor was een opgepepte V6 uit de Laguna en werd achter de achterstoelen gemonteerd om via een zesbak de achterwielen aan te drijven. Jazeker, de Clio V6 had achterwielaandrijving.

Wisselende kwaliteit

Omdat TWR in deze periode nogal wisselende kwaliteit afleverde (vraag maar aan Jos Verstappen dat toen reed voor Arrows onder leiding van Tom Walkinshaw) was de Clio V6 niet unaniem geliefd. De onderstelontwikkeling liet wat te wensen over, waardoor de Clio V6 in lange bochten nogal kon verrassen door met zijn kont te zwaaien bij gas los, zoals een oude 911.

230 pk

Zo klonk de Clio V6 overigens ook. Wel grappig, bij de Clio V6 Phase II mocht Porsche de motor oppeppen tot 255 pk. Het exemplaar op de foto’s is nog van voor de facelift. Logisch, het gaat om de goedkoopste Clio V6 van Marktplaats, dus dan kom je automatisch uit bij een Phase I. Met 230 pk heb je overigens voldoende vermogen om lol te hebben.

Zilvergrijs

Net als bijna alle andere Phase I’s is deze goedkoopste Clio V6 van Nederland zilvergrijs van kleur (blauw was het mooist). Het interieur is voorzien van de standaard leer/alcantara combinatie. Sowieso moet je niet letten op het interieur. Het ziet eruit als dat van Clio van 1.500 euro. Daarnaast moet je door de voorruit (of zijruit…) kijken om te zorgen dat je niet achterstevoren komt te staan.

74.105 km

De goedkoopste Clio V6 van Nederland in kwestie heeft er precies 74.105 km opzitten. Dat is niet bijzonder weinig, maar in het geval van een Clio 2.0 zou men zeggen: LAGE KM-STAND MOOISTE VAN NL!!! Daarbij is het ook voldoende om te weten dat je er nog een beetje mee kunt rijden, iets dat je niet durft met slechts 5.000 km op de klok. Oh, en betreft investeringen: een paar jaar geleden waren exemplaren met meer kilometers aanzienlijk duurder. Deze Clio kost namelijk 29.750 euro.