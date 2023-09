Mazda vierdeurs coupé met zes-in-lijn en RWD komt eraan

Een Mazda vierdeurs coupé met zes-in-lijn én achterwielaandrijving. Dat klinkt als muziek in de oren.

Eigenlijk moeten we met zijn allen een Mazda rijden. De modellen zien er puik uit, ze rijden uitstekend en de prijs-kwaliteitverhouding is steengoed. Ok, een beetje meer pit voor de benzinemotoren en wat meer elektrificering zou welkom zijn.

Dat hebben we gekregen in de vorm van de Mazda CX-60. Dat is een bijzondere eend in de bijt. Mazda heeft er namelijk voor gekozen om zes-in-lijn-motoren te gebruiken inclusief een achterwielaangedreven platform. Nu hopen we al een tijdje dat Mazda het één met het ander combineert.

Mazda 6

Je zou het niet zeggen, maar de Mazda 6 loopt nu alweer een tijdje mee. 11 jaar om precies te zijn! Ja, de introductie was in 2012. Het is dus de hoogste tijd voor een opvolger. Nu liet Mazda een tijdje geleden al een bloedmooie concept en eigenlijk wachten we op de productieversie daarvan. De technische man van Mazda Europe (Joachim Kunz) gaf al eens aan dat er geen sedan met achterwielaandrijving aankomt. Dus tot zover onze hoop.

Want Mazda is van gedachten veranderd. Goed nieuws van de liefhebbers van bloedmooie sedans met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving: die komt er dus! Dat meldt Best Car Web, een Japanse kwaliteitspublicatie. Mazda had al eens aangegeven dat de nieuwe familie van crossovers op dit platform (de CX-60, CX-70, CX-80 en CX-90) voorrang gingen krijgen. Simpelweg omdat die auto’s wereldwijd niet aan te slepen zijn.

Mazda vierdeurs coupé

En die grote crossovers doen het dermate goed dat het hoofdkantoor toestemming heeft gegeven om alsnog een sedan-esque auto te ontwikkelen. Dat het dus een nieuwe Mazda 6 wordt, is niet voor de hand liggen. Het zou gaan om een grote vierdeurs coupé. Ja, precies zoals de Vision Coupé die al in 2017 werd onthuld, eigenlijk.

De huidige Mazda 6 gaat voorlopig nergens naartoe. Tot 2025 kun je sowieso nog bij de Mazda-dealer terecht voor de huidige generatie (de ‘GJ’ voor intimi).

