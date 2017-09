Mazda 787b geëerd met gigantisch kunstwerk

Episch!

Het is de best klinkende Mazda aller tijden en vermoedelijk zal de iconische racer qua symfonie nooit overtroffen worden. Daarnaast had het ding een geheel eigen look. Je zult de Mazda 787b nooit verwarren met een andere racer. Tel daarbij op dat deze auto ooit de 24 uur van Le Mans wist te winnen en je weet: de 787B is een legende. Hoe episch die winst op Le Mans ook was, deze was wel een beetje geflatteerd. Omdat de 787B een wankelmotor had, mocht de 787B iets lichter zijn, wat meer vermogen leveren en een grotere tank aan boord hebben. Drie elementen die zeker hebben bijgedragen aan de winst.

Ere wie wie ere toekomt. Kunstenaar John Cerney heeft een prachtig kunstwerk gemaakt van de 787B. Het werk is gemaakt van multiplex. De 787B is bijna 10 meter lang en drie meter hoog. Automobilisten op de Monterey-Salinas Highway (State Route 68) in Californië kunnen het kunstwerk spotten. De enorme Mazda is namelijk op de heuvel langs de snelweg geplaatst. Deze locatie is uiteraard niet toevallig uitgekozen. In Monterey ligt de welbekende Mazda Raceway Laguna Seca.

Op de persfoto is kunstenaar Cerney naast zijn creatie te zien. Dit laat goed zien hoe groot zijn werk wel niet is. Een kunstwerk om de 787B te eren is wat mij betreft op zijn plaats. Dit artikel kunnen we dan ook maar op één manier afsluiten: