Mercedes en Elon Musk happen op sociale media

Heren, heren..

Twitter. Het is het afvoerputje van menselijke gedachten. Het levert soms vermakelijke taferelen op, al bevatten sommige tweets wel erg veel drama. Zo publiceerde USA Today afgelopen dinsdag een artikel met de titel ‘Mercedes makes a $1B bet it can take down Tesla‘. Elon Musk kon het blijkbaar niet verkroppen dat zo’n groot nieuwsmedium op deze manier over ‘zijn’ Tesla spreekt. Hij reageerde met een Tweet op het nieuws.

Die Tweet trok de aandacht van Daimler. Het concern kwam via het sociale netwerk met een antwoord. Musk reageerde vervolgens als een boze vriendin die haar zin niet krijgt. ‘Good’, aldus de ondernemer.

De discussie bleef niet beperkt tussen de Tesla CEO en Daimler. Anderen gingen zich ermee bemoeien en Daimler voelde zich genoodzaakt hierop te reageren.

Merken die op elkaar bitchen is van alle tijden. Of het nu door middel van een reclamecampagne is, of door middel van sociale media. Rustig aan allemaal. We gaan langzaam richting de kerst.