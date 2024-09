Faillissement Recaro kost (wellicht) dit merk zijn productie

Lekkere speculaas op de zondagmorgen: een merk moet de productie stilleggen vanwege een ‘faillissement’ van een leverancier. Zou dat Recaro zijn?

Een tijdje geleden ging als een schokgolf door de autowereld dat Recaro failliet is. Tenminste, de automotive-tak van het stoelenmerk. En da’s vervelend, want naast de aftermarket leverde Recaro ook veel stoelen direct aan fabrikanten. Soms heeft een auto Recaro-zetels en wist je dat niet eens.

Ineos

Misschien is het iets té vergezocht, maar er is een kans dat Recaro’s benarde situatie nu invloed heeft op een merk dat met meerdere tegenslagen kampt. En dat is Ineos. Het Britse merk boert op zich prima, maar de expansies gingen niet altijd even goed. Zo werd een kleiner elektrisch model gecanceld.

Productiestop

En nu worden er even helemaal geen exemplaren van de Ineos Grenadier en Quartermaster gebouwd. De fabriek in Hambach (Frankrijk) is volledig stopgezet. Dit zou nog kunnen duren tot ergens in 2025. Ineos is niet scheutig met details, maar zegt dat het probleem extern is en te maken heeft met een leverancier. Deze zouden een ‘essentieel onderdeel’ niet kunnen leveren dankzij ‘de pre-insolvency (faillissement aangevraagd en midden in het proces vóór compleet bankroet verklaard worden, red.) van de leverancier in kwestie’.

OEM’s niet aangetast

Je zal Ineos nooit horen bevestigen dat het gaat om hun deal met Recaro, want die is er wel. Recaro levert de stoelen voor de Grenadier. Stoelen lijken ons ook een vrij essentieel onderdeel van de auto en een beetje fabrikant heeft dusdanig op maat gemaakte stoelen dat een andere leverancier vinden die een nieuwe stoel kan ontwikkelen en bouwen niet even snel gepiept is. Het enige wat haaks staat op de theorie dat het Recaro moet zijn is dat die laatste aangegeven heeft dat de contracten met OEM’s niet gaan lijden onder de faillissementsaanvraag. Maar ja, dat duurt ook zo lang het nog fysiek mogelijk is.

Ineos zegt zelf dat ze er alles aan doen om de productiestop te stoppen, want het merk ploeterde mooi voort qua aantallen en dit nieuws komt precies tegelijk met de lancering van het merk in Mexico en China, twee belangrijke markten. Mocht jij een Grenadier besteld hebben: je wordt bedankt voor je geduld. (via Automotive News Europe)