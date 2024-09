De nieuwe Mazda EZ-6 is spotgoedkoop

DEZ6 sportieve Mazda EZ-6 blijkt niet peperduur maar spotgoedkoop te zijn.

Onze @720s is fan van de Mazda6 en dat is eigenlijk ook niet zo gek. De Mazdarati is namelijk behoorlijk kloek en je spelt geen kloek zonder Loek. De vreugde van deze ambtsgenoot was dan ook groot toen bleek dat de Mazda EZ-6 naar Europa komt. De EZ-6 moet namelijk de nieuwe, (half-)elektrische opvolger worden van de inmiddels van de markt verdwenen vorige Mazda6.

Stiekem een Chinees

Nu is het wel zo, dat de nieuwe Mazda6 stiekem een Chinees is. Zoals @720s ons onlangs zelf vertelde, is de auto eigenlijk een product van Babi Pangang Changan, waarmee Mazda in China een joint venture heeft. Je kent het bedrijf wellicht van haar Cayenne-kopie. Maar Changan heeft onder de merknaam Deepal een sedan in de aanbieding, die als basis geldt voor ‘de nieuwe Mazda 6’, genaamde de EZ-6.

Onderhuids is het dan ook dezelfde auto, met een elektrische dan wel hybride aandrijflijn. De elektrische varianten hebben een accu van 56,1 of 68,8 kWh en de ‘EREV’ (range extender) heeft een 1.5 liter groot torretje gekoppeld aan elektropower. Allemaal redelijk bescheiden aandrijflijnen dus. De actieradius van de volledig elektrische versies zou 480 respectievelijk 600 kilometer zijn. Maar, dan gaat het om de ‘CLTC’ range die in China gebruikelijk is. In WLTP termen blijft daar een stuk minder van over.

Spotgoedkoop

Maar, de bescheiden specs hebben ook een voordeel. Volgens Chinese publicaties gaat de auto namelijk slechts 160.000 Yuan kosten. Dat is momenteel 20.432 Euro en 14 cent. Spotgoedkoop dus. Heb je in Nederland nog geen Mazda2 voor. Of dat nu geldt voor de EV of voor de ‘EREV’ is helaas niet geheel duidelijk. En uiteraard zal de ‘nieuwe Mazda6’ als hij hier eenmaal is hoe dan ook duurder zijn dan dat. Maar goed, deze vanafprijs belooft wat. Waarvan akte.