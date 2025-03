Mazda investeert in atmosferische 6-in-lijn, minder in elektrisch

Mazda heeft de plannen iets gewijzigd.

Mazda lanceerde gisteren de elektrische Mazda6e in Nederland, maar er is nog meer te melden. Ze ontvouwden namelijk ook hun plannen voor de nabije toekomst. Die wordt minder elektrisch dan aanvankelijk gepland.

Mazda spreekt over ’the dawn of electrification’, maar tegelijkertijd gaan ze minder investeren in EV’s. In 2022 hadden ze gezegd dat ze omgerekend ruim 9 miljard euro gingen investeren in EV’s tot met 2030. Dat is nu eh… ruim 9 miljard. Als je rekening houdt met inflatie is dat echter 3,7 miljard minder, aldus Mazda. Ze gaan onder meer geld besparen door EV’s en auto’s met een verbrandingsmotor op dezelfde productielijn te bouwen.

De Japanners kiezen voor ‘Multi-Solution’, oftewel inzetten op meerdere paarden. Dat lijkt op dit moment de enige juiste optie. Mazda investeert daarom ook in een nieuwe generatie verbrandingsmotoren, onder de noemer SkyActiv-Z. Volgens de Japanners moet dit de ultieme verbrandingsmotor worden, die zuinig is en voldoet aan Euro 7 en tegelijkertijd genoeg performance biedt.

SkyActiv-Z zal voor het eerst geïntroduceerd worden in de nieuwe Mazda CX-5, die in 2027 op het toneel verschijnt. Dat wordt een hybride, met ongetwijfeld een viercilinder. Er komt echter ook een SkyActiv-Z zes-in-lijn. Al is die waarschijnlijk niet voor Nederland, dat is dan weer jammer. Tegelijkertijd komt er óók nog een nieuwe wankelmotor.

Vergis je niet: intussen gaat Mazda nog steeds miljarden investeren in EV’s. Ze gaan een EV volledig in eigen huis ontwikkelen (de Mazda6e heeft Chinees DNA). Deze auto staat op een dedicated platform en komt in 2027 op de markt. Tegelijk met de nieuwe CX-5, dus dat belooft een interessant jaar te worden voor Mazda.