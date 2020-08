Lucid Motors bevestigt Tesla-killende actieradius van Air

Eén van de grootste angsten van het overschakelen naar elektrisch is de actieradius: met de Lucid Air wordt dat als het goed is verleden tijd.

Sinds de komst van een milieubeleid in vele regio’s van de wereld, moet bijna elk merk eraan geloven om een elektrisch model (of meer) te bouwen. Het geeft echter ook een kans voor kleine(re) bedrijven om slim in te spelen op deze grote nieuwe wereld.

Tesla

En met dat statement kun je niet om Tesla heen. Een merk met lovers, haters, weinig daar tussenin en vooral momenteel volop bezig met elektrische auto’s bouwen. En hoe: vind maar eens een straathoek in Vinex-Nederland waar niet meerdere Tesla’s staan. En ja, de auto’s zijn lang niet perfect, maar in één aspect heeft Tesla begrepen dat je goed moet inspelen op de wensen van de klant: actieradius.

De hoogste

Want de Tesla Model S is nog steeds de auto met de hoogste actieradius van elke EV. En hoe goed, slecht, toepasselijk, groot, klein, wat dan ook: bij elke EV staat centraal hoe ver je er mee kunt rijden. Samen met het ‘maar-hoe-kom-ik-er-mee-in-Zuid-Frankrijk-verhaal‘. Anyway: actieradius is belangrijk en wie daar ook op in gaat spelen: Lucid en hun Air.

Lucid Air

Wiesda? Lucid Motors is net als Tesla een Amerikaanse startup. Helaas kregen zij nog geen zoden aan de dijk. We zeggen nog, want ze zijn wel volop bezig. De Lucid Air wordt hun vlaggenschip en eerste model en daar hebben we al veel over gehoord. Helaas gaat het nog niet helemaal van een leien dakje.

Onthulling

Om gelijk even met getallen te gaan gooien: de Lucid Air werd even uitgesteld, maar zal op 10 september officieel onthuld worden. Wat we nu hebben gezien is het prototype: tegen die tijd zal de definitieve marktversie onthuld worden en ook de prijs. Voor nu houdt Lucid het bij het getal wat zij het meest indrukwekkend vinden: de actieradius van de Air.

Allerbeste!!1!

Ze zijn er trots op en met een cijfer wat nog veel mensen een oordeel laat vellen mag dat ook: het gaat namelijk om 832 kilometer actieradius. Dat is wel even flink meer dan de Tesla Model S, die momenteel bijna 650 km haalt. Er staat niet bij dat dit 832 km WLTP is, maar dat kan bijna niet anders in 2020. Toch?

Geen one-trick-pony

Sceptici alsook Tesla-fans zullen nu, op zich terecht, zeggen dat de Lucid Air misschien iets meer nodig heeft dan actieradius. Klopt, naast actieradius heeft Tesla ook nog Autopilot, de OTA-updates, het supercharger-netwerk en andere dingen die de auto’s van Musk uniek maakt. Toch heeft Lucid ook nog een paar andere troeven achter de hand. De luchtweerstand, beter gezegd de cw-waarde, is 0,21: ‘de laagste van alle luxe sedans’. Ook krijgt de Air 32 sensoren mee om een Autopilot-rivaal genaamd DreamDrive toe te voegen aan de grote sedan. En geen Chinese praktijken: de Air zal worden gefabriceerd in Casa Grande: in de VS.

Eén-nul achter

Wat Lucid niet meer kan inhalen: de achterstand van het jaartal. Tesla heeft immers al hun revolutie te pakken sinds 2013. Lucid zegt nog niet wanneer de Air op de weg moet komen, maar het gemak waarmee je een Tesla Model S momenteel kunt bestellen en het wachten wat je nog moet op de Air is een belangrijke factor. Daar kan de hoge actieradius van de Lucid Air ook weinig aan doen. Enfin, we gaan het zien.