MX-30 kopers kunnen grotere accu vergeten

Mazda heeft nog wel een andere troef achter de hand.

In oktober maakten we kennis met de allereerste elektrische auto van Mazda: de MX-30. De cross-over zag er kek uit, maar de accu was niet indrukwekkend te noemen. Het 35,5 kWh accupakket leverde een geschatte WLTP-actieradius op van niet meer dan 200 km. Dat zet geen zoden aan de dijk.

Desondanks zegt Europese Mazda-baas Christian Schultze dat er geen grotere accu in de pijplijn zit. Dit zei hij in een interview met Automotive News Europe. Geïnteresseerden in de MX-30 zullen het met het huidige accupakket moeten doen. Gaat Mazda dan niks doen om de range te vergroten? Jawel, ze hebben nog een troef achter de hand: de wankelmotor.

De MX-30 bevatte al een verwijzing naar de RX-8 in de vorm van suicide doors. Dit gaat echter niet de enige verwijzing naar het verleden zijn, want ook de wankelmotor gaat een comeback maken. Dat de wankelmotor ingezet zou worden als range extender was al bekend in 2018. Desondanks werd de MX-30 dus gepresenteerd zonder deze optie. Schultze laat echter weten dat we deze in 2021 alsnog kunnen verwachten. De rotatiemotor zal niet de wielen aandrijven, maar zal gebruikt worden om de batterij op te laden.

Het duurt nog wel even voordat het 2021 is en de concurrentie zit in de tussentijd ook niet stil. De Hyundai Kona Electric is op dit moment al te krijgen met een range van 449 km. De E-Niro van Kia heeft nog een iets grotere actieradius van 455 km. Allemaal leuk en aardig, die wankelmotoren en suicide doors, maar intussen loopt Mazda op elektrisch gebied niet bepaald voorop.

Bron: Automotive New Europe