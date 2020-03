Zo kun je de nieuwe Renault F1 auto voor 2020 herkennen

De Fransen hopen in elk geval dat men veel de achterkant zal zien van hun nieuwe F1 auto.

De terugkeer in de Formule 1 is nog niet hoe Renault het zich had voorgesteld. Het team is erg succesvol geweest als motorenleverancier. Denk aan de vier wereldtitels van Sebastian Vettel met Red Bull. Daar lag een motor van Renault achterin. Ook als team hebben de Fransen goed gescoord, zoals de twee wereldtitels van Fernando Alonso.

Achter McLaren-Renault

In 2018 werden ze vierde, maar vorig jaar bleven de Fransen steken op een vijfde plaats, achter McLaren dat nota bene ook met Renault-motoren rijdt. Dit jaar moet het jaar van de waarheid gaan worden. Renault moet nu successen gaan boeken om überhaupt interesse te houden om te blijven. Zo zijn er na 2020 géén klantenteams voor de Renault motoren. Althans, zo staan de zaken er nu voor. Misschien kan de nieuwe Renault F1 auto daar verandering in brengen.

Interessant rijdersduo

Renault begint in elk geval goed, met een interessant rijdersduo. De degelijke Nico Hülkenberg is vervangen door grilligere, maar talentvolle en jonge hond Esteban Ocon. Het is de ideale coureur om Max Verstappen van een overwinning af te houden. De andere coureur is nog steeds Daniel Ricciardo. Beide coureurs moeten in de nieuwe Renault F1 auto voor vuurwerk gaan zorgen.

Test-livery

De nieuwe Renault F1 auto, die R.S. 20 heet, was natuurlijk al bekend. De auto waarmee de tests in Barcelona werd gereden, was nog in sinister zwart uitgevoerd. Het stond bijzonder gaaf, maar was niet al te handig voor de herkenbaarheid. Het was eigenlijk een soort ‘test-livery’ om wellicht twee keer het nieuws te halen. Waarvan akte. Voor het seizoen is er gekozen voor de traditionele en zeer herkenbare zwart-gele kleurstelling. Dat is ook wat lekkerder voor de sponsors.

Nieuwe hoofdsponsor

Over sponsors gesproken, Renault krijgt er een nieuwe sponsor bij. Sterker nog, een nieuwe hoofdsponsor: DP World. DP World is een logistieke reus die graag containers de wereld over zeult. Het staatsbedrijf is afkomstig uit Dubai en ze beheren 78 haventerminals wereldwijd, waaronder een haventerminal in Rotterdam en Antwerpen. Het is geen hoofdsponsor om zich op de consument te richten, net zoals Gazprom bij voetbalclubs. DP World geeft aan de plannen van de F1 (om emissie-neutraal te zijn in 2030) zeer interessant te vinden. De naam (en activiteiten) van DP World is dan hilarisch voor iedereen die South Park aflevering 11 van seizoen 14 heeft gezien.

Dit weekend zal de Renault R.S. 20 met nieuwe livery in actie komen tijdens de Grand Prix van Australië.