BMW heeft de Giga Grille, maar Mazda komt nu met een giga badge. Baaaaaaaaaaaaaaaaadge.

Naamsbekendheid, uitgesproken merkwaarden, logo-herkenning en kekke, pakkende slogans. Paarse broeken zijn er maar de hele druk mee. Het is vuig werk, maar iemand moet het ook doen natuurlijk. Niet iedereen kan mensen redden, criminelen in de kraag vatten of branden blussen voor een hongerloon en tussen de scheldkanonnades door af en toe een klop op de schouder van een tevreden ‘klant’. Ach ja, het kan nog veel erger natuurlijk. Human Resources bijvoorbeeld…ugh.

Enfin, dankzij de creatievelingen, hebben BMW’s nu een giga-grille. Heel herkenbaar, zo lelijk. Het is wel een beetje gek want BMW’s wáren juist zo herkenbaar. Dubbele koplampen, bescheiden nieren, ingetogen chique looks en een Hofmeistertje om de C-stijl af te maken. Niks mis mee. Maar nu toch bij het oud vuil gezet.

Hetzelfde deed Mazda met haar oude logo in 1997. Op de Demio’s prijkte opeens een cirkel met een soort vleugels erin. Deze moeten ‘groei’ en ‘verbetering’ voorstellen. Het lijkt op een ‘V’, maar stiekem is het (ook) een ‘M’. Kijk maar eens goed. What has been seen…

Enfin, Mazda denkt dezer dagen groot, met een dikke zes-in-lijn diesel en dergelijke. Men wil met auto’s als de CX-60 en CX-80 het de BMW X3 en Mercedes GLC lastig maken. Bij dergelijke ambities, past ook een gigantisch ego logo. En precies dat introduceerd Mazda nu op de BT-50. Dat is een ‘midsize’ pickup die in Nederland officieel niet geleverd wordt.

Vroegah was de BT-50 een omgekatte Ford Ranger. Maar sinds enkele jaren is het een omgekatte Isuzu D-Max. De auto wordt in Thailand gebouwd en is populair in onder andere Australië en Zuid-Afrika. Er komt nu een nieuw model aan en dat is de eerste (van vele?) Mazda die het enorme logo op de neus krijgt.

