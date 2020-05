McLaren 650S Spider zwaar beschadigd na harde klapper

De bestuurder van de McLaren 650S Spider zag een ander te laat.

In Zwitserland is het met de prachtige bergwegen fantastisch autorijden. Het mag dan een stuk uitgestrekter zijn. Ook in Zwitserland moet je opletten voor het overige verkeer. Daar kwam de bestuurder van een witte McLaren 650S Spider op een nare manier achter.

Het ging behoorlijk verkeerd voor de bestuurder van deze McLaren 650S Spider. De supercar raakte zwaar beschadigd na een ongeval in de richting van Eichberg. De 38-jarige automobilist reed een ritje met een vriend in een andere sportauto voor hem.

Even verderop was er sprake van stilstaand verkeer. De sportauto voor de McLaren stopte op tijd, maar de bestuurder van de 650S Spider zag de stilstaande auto’s te laat. Om te voorkomen dat hij op de andere auto’s zou klappen gaf de McLaren-rijder een ruk aan het stuur. Een niet geheel geslaagde manoeuvre.

De man raakte alsnog zijn voorligger en de supercar zelf raakte van de weg en kwam tegen een gebouw tot stilstand. Volgens de lokale politie is de schade geschat op 160.000 CHF. Dat is omgerekend zo’n 152.000 euro. Twee andere auto’s zijn tevens beschadigd geraakt door rondvliegende onderdelen.

De passagier in de McLaren 650S Spider werd door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Na een check in het ziekenhuis kon ze weer naar huis. Aangezien de 650S Spider een carbon body heeft zal het repareren van de supercar een kostbaar en complex proces worden.

Fotocredit: Polizei Appenzell