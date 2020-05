Hyundai i20N hot hatch voor het eerst in beeld

Grote ambities voor hete hatches bij Hyundai, onder andere met deze i20N.

De Hyundai i30N was de eerste hot hatch van de Zuid-Koreanen. Ze sloegen meteen de spijker op z’n kop, want de i30N kon goed meekomen met zijn concurrenten. Het bleek geen eenmalige ambitie. Na de i30 N kwam de i30 Fastback N en straks ook de i20N.

Van deze Hyundai i20N zijn nu beelden vrijgegeven. Het gaat hier om een teaser, dus heel veel krijgen we niet te zien van de hot hatch. Bovendien gaat het nog om een protoype. Het productiemodel volgt in een later stadium. De foto’s van deze i20N met camouflage zijn opgenomen in het Zweedse Arjeplog.

Hyundai WRC-coureur Thierry Neuville was ook van de partij bij deze foto- en videoshoot. Het merk maakte meteen van de gelegenheid gebruik om een promo filmpje te schieten met de 390 pk sterke RM19 en de i20 WRC.

De nieuwe Hyundai i20N moet het gaan opnemen tegen de Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST en een eventuele toekomstige Renault Clio R.S. Met de i30 N in het achterhoofd moeten we rekening houden met een waardige 200 pk+ hot hatch voor de genoemde concurrenten. En hoe meer hitsige betaalbare B-segmenters, hoe beter toch?