Pirelli: Zandvoort-banden blijven mogelijk in de kast

De Italiaanse bandenmaker Pirelli heeft voor de Grand Prix van Nederland speciale banden laten ontwikkelen. Of ze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden?

In vergelijking met alle andere circuits die dit jaar op de kalender staan, heeft Circuit Zandvoort een unieke kombocht. Hier ligt een uitdaging voor de F1-teams en bandenleverancier Pirelli. Zo’n bocht zorgt voor meer stress op de banden en eventueel extra slijtage.

Voor de Dutch GP heeft Pirelli dan ook een setje duurzame banden bedacht. Een prototype van deze banden nam het bedrijf mee naar de testdagen in Barcelona afgelopen week. Elk team kreeg twee setjes van deze banden om uit te proberen op het Spaanse circuit.

Uit de voorlopige resultaten denkt Pirelli dat de band uiteindelijk niet gebruikt gaat worden. De bandenfabrikant gaat ervan uit dat de teams in Zandvoort gebruik gaan maken van de reguliere beschikbare banden. Voor de Grand Prix van Nederland krijgen teams beschikking tot de drie banden met de hardste compound.

In aanloop naar de race in mei test Pirelli ondertussen door met de prototypes. De officiële beslissing of men nu wel of niet gebruik gaat maken van de Zandvoort-banden volgt in een later stadium. De kans lijkt echter behoorlijk klein. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de banden uitgeprobeerd en gaf al aan amper verschil te voelen in vergelijking met de gewone banden. (via Racefans)