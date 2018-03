Mansory maakt de 720S kneiterdik

Ondergetekende approves.

Naast nieuwe modellen van grote merken zijn er op de autoshow van Genève ook vele tuners aanwezig die eerder gemaakte auto’s aanpakken op hun eigen manier. Mansory’s eigen manier is nogal uitgesproken en dat valt niet bij iedereen in de smaak. Naast een brede Panamera en een DB11 met een grille van hier tot Gaydon, toont de tuner onder andere hun versie van de McLaren 720S. En eerlijk, subtiel is anders, maar naar Mansory-standaarden valt het allemaal wel mee.

Wat is er zoal veranderd? Uiteraard een dikke splitterset met nieuwe velgen. Opvallend is dat de normaal zulke Carbon lovers van Mansory dit keer voor de extra koolstofvezel onderdelen een soort graniet-look hebben gebruikt. Op zowel de bumpers als de velgen zit een groen randje verwerkt. Ook krijgt de 720S een nieuwe voorbumper die de auto anders laat ogen. Tot slot krijgt de Mansory een extra set uitlaten in de achterbumper tussen de achterlichten.

Doe je het niet om het uitgesproken uiterlijk, dan doe je het misschien omdat Mansory de vierliter V8 een beetje heeft gekieteld: de 720S produceert nu 755 pk en 780 Nm koppel. Dit verlaagt de sprinttijd nog verder tot 2.8 seconden naar de 100 km/h. Hij trekt vervolgens door tot zo’n 345 km/h. Flinke cijfers!

Al met al past de 720S precies in de Mansory-huisstijl: daar kun je van houden of je walgt ervan. Vind je het echter mooi, of lijkt het idee van een nog snellere 720S leuk zonder dat je in de Senna-hoek duikt, dan is Mansory klaar je te ontvangen.