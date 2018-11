Novitec’s 720S is meer McLaren Senna dan het origineel

En dat is best een beetje vreemd.

Novitec heeft zichzelf weer eens overtroffen. De Duitse tuner heeft laatst al eens zijn hand gelegd aan de McLaren 720S (rijtest), maar vandaag doen ze het nogmaals – en ditmaal tot in het extreme. De zogenaamde McLaren 720S N-Largo krijgt niet alleen een vreselijk dikke bodykit waarvan de auto spontaan overeenkomsten met de Senna begint te vertonen, tegelijkertijd is hij ook nog eens krachtiger dan zijn grote broer.

Op de een of andere manier heeft Novitec het voor elkaar gekregen een bodykit in elkaar te zetten, die de 720S op verschillende manieren op de standaard meer extreme McLaren Senna laat lijken. Dankzij de toegevoegde luchtinlaten- en wegen lijkt het plaatwerk van de rijkelijk verbrede 720S op de gecompliceerde koets van de Senna. De 720S kreeg naast de nieuwe bumpers ook nog nieuwe zijschorten en een actieve achtervleugel. Daarnaast behoort ook een nieuwe velgenset tot de extra’s.

De krachtbron van de 720S gaat er uiteraard op vooruit, maar de verschillende aanpassingen die Novitec aan de ECU en het uitlaatsysteem heeft gedaan, hebben eveneens als gevolg dat de 720S krachtiger is geworden dan de McLaren Senna. In concrete termen zien we dat de 720S precies 6 pk sterker is dan de Senna. Waar het gretige circuitmonster 800 pk produceert, komt de aangepaste N-Largo binnen met 806 pk. In de praktijk betekent dit dat de 720S in 2,7 seconden (of 0,1 seconden sneller dan de Senna) naar de 100 km/u knalt. Zijn topsnelheid ligt op 346 km/u.

Novitec heeft de laatste tijd sowieso goed de smaak te pakken met Britse sportauto’s, want naast de twee genoemde McLaren’s 720S gingen de Duitsers eveneens aan de haal met de 570S.