Dít is de gloednieuwe Skoda Octavia RS iV

De Skoda Octavia RS is de ideale auto voor miliebewuste vaders met haast.

We zijn inmiddels aanbeland bij alweer de vierde generatie Skoda Octavia RS. De extra snelle Octavia is sinds 1999 leverbaar. Het is altijd een verstandig compromis geweest tussen een sportief topmodel en zakelijk verantwoorde gezinswagen. Een beetje in de geest van de snelle Volvo stationwagons van weleer.

Herkenbaar

Die traditie zet Skoda voort met de nieuwe Octavia RS. De auto komt er als vijfdeurs hatchback (liftback, om precies te zijn) en natuurlijk een stationwagon. Je kan de Octavia RS in beide gevallen herkennen aan de premium zwarte raamlijsten, 19″ velgen, dikke voorbumper, dubbele platte eindpijpen, diffuser en zwarte grille. Ook staat de Octavia RS iets dichter (15 mm) op het asfalt dan zijn gewone broertjes. Daarnaast zien we rode remklauwen, Matrix-LED koplampen en LED-achterlichten. Dus ook in het donker val je op met je nieuwe Skoda Octavia RS.

Milievriendelijk

In eerste instantie is de Skoda Octavia RS alleen maar leverbaar als zogenaamde ‘iV’. Dat is de aanduiding van Skoda voor een extra milieuvriendelijk plug-in hybride model. In dit geval gaat het om een 1.4 TSI benzinemotor. Deze 150 pk viercilinder is gekoppeld aan een elektromotor met 115 pk. Aangezien de vermogensopbouw van beide motoren niet gelijk is, kun je deze twee cijfers niet simpelweg bij elkaar optellen. Het totale systeemvermogen is 245 pk, terwijl de totaal beschikbare trekkracht 400 Nm bedraagt.

Redelijk aansprekend

Dat zorgt voor redelijk aansprekende prestaties. Van 0-100 km/u in 7,3 seconde en een topsnelheid van van 245 km/u is niet verkeerd, maar de uitgaande Octavia RS deed er 6,6 seconden over en was begrensd op 250 km/u. Bij een sportief topmodel tellen de prestaties natuurlijk mee. Wees overigens niet ongerust, net als voorheen zullen er een Octavia RS met 2.0 TSI en 2.0 TDI volgen. Gezien de verwantschap met de eveneens nieuwe VW Golf kunnen we met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid mede delen dat deze goed zullen zijn voor respectievelijk 245 pk / 370 Nm en 200 pk / 400 Nm. Deze zullen in een later stadium volgen.

Connected

In het interieur zien we dikke sportzetels en wat meer uitrusting ten opzichte van de reguliere Octavia. Standaard heb je nu een 10 inch infotainment scherm met de laatste MIB3-interface, waardoor je altijd connected bent. Tevens is er ambient LED-verlichting in het interieur die je in 10 kleuren kun instellen.